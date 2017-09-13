قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية سعد السعد أمس إن إجمالي استثمارات المجموعة في الأردن يبلغ نحو 2.5 مليار دولار.

ونقل بيان لرئاسة الوزراء الأردنية عن السعد قوله ان المجموعة لديها خطط وبرامج استثمارية توسعية في الأردن التي تعد «بيئة استثمار جاذبة» مشيدا بـ«الادارة الجيدة» في البلاد التي ساهمت في ازدهارها في السنوات الأخيرة.

من جانبه، نقل البيان عن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي ترحيب بلاده بالاستثمارات الكويتية في المملكة واستعداد حكومته لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان نجاحها ونموها واعتبر ان الاستثمارات الكويتية تأتي ترجمة للعلاقات الاخوية التي تربط البلدين الشقيقين على الأصعدة كافة.

واكد أن الحكومة الأردنية اتخذت خطوات لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات وسرعة البت بإنجازها، موضحا أن من جملة هذه الإجراءات منح التراخيص في غضون سبعة ايام عمل فقط من تاريخ ارسالها للجهات المعنية واعتبار اي معاملة يتقدم بها المستثمر لهيئة تشجيع الاستثمار ولا يرد بها جواب خلال سبعة ايام حاصلة على الموافقة.

وقدم الملقي أمام الوفد الكويتي الوعود بدراسة أي تحديات تواجه استثمارات المجموعة الكويتية وإيجاد الحلول لها.