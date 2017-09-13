بلغت أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع خلال تعاملات أمس مع زيادة إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة مثل الأسهم في ظل انحسار التوترات الجيوسياسية.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1325.11 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر عند 1322.85 دولارا للأوقية.

وكان المعدن الأصفر هبط 1.4% في الجلسة السابقة مسجلا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يوليو.

ونزل المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في ديسمبر 0.4% إلى 1330.40 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2% إلى 17.77 دولارا للأوقية بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر.

ونزل البلاتين 0.2% إلى 988.05 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 938.25 دولارا للأوقية.