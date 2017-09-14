مخصص للمواطنين ويقدم جائزة نقدية فورية وقرضاً بدون فوائد

لتوعية عملائه الحاليين والجدد بمزايا حساب الراتب، سيقوم بنك الخليج بالتواجد في اثنين من أشهر المجمعات التجارية في الكويت، من اليوم 14 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2017.



تبدأ الجولة من خلال مجمع الأفنيوز حيث سيتواجد ممثلو البنك في جناح خاص للقيام بالإجابة عن أسئلة واستفسارات العملاء في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر.



وستشمل الجولة تواجد ممثلي البنك في ذا جيت مول في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر ومن ثم يعود فريق حساب الراتب مرة أخرى إلى مجمع الأفنيوز في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر.

وفي هذا تقول ليلى القطامي، مساعد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج: قمنا بتطوير حساب الراتب بشكل يناسب عملاء البنك من المواطنين الكويتيين، وبشكل يسمح لهم بالاستفادة من مزايا عديدة فور تحويل رواتبهم إلى البنك.



حرصنا من خلال الجولة التي يقوم بها فريق حساب الراتب على التواجد في الأمان التي يرتادها عملاء البنك الحاليون والجدد لتوعيتهم بما يقدمه الحساب من مميزات وطريقة فتح الحساب وجميع التفاصيل والمعلومات ذات الصلة.



وصمم حساب الراتب الجديد خصيصا للعملاء الكويتيين ممن يحولون رواتبهم إلى بنك الخليج للاستفادة من العديد من العروض المميزة.



منها فرصة الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها 100 دينار أو الحصول على قرض بدون فوائد، شرط ألا يقل الراتب الذي يتم تحويله إلى بنك الخليج عن 500 دينار للتأهل لهذه العروض فور تحويل رواتبهم إلى بنك الخليج.



وبإمكان العملاء الجدد أيضا الحصول على مميزات أخرى تشمل بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية دون الحاجة لدفع الرسوم السنوية خلال العام الأول، مع إمكانية الحصول على قرض تصل قيمته إلى 70 الف دينار أو قرض استهلاكي تصل قيمته إلى 15000 دينار.

كما يحصل جميع العملاء الحاليين والجدد الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج على فرصة الدخول تلقائيا في السحوبات الربع سنوية للفوز بجوائز نقدية قيمة، تضم ثلاثة سحوبات ربع سنوية تبلغ قيمة كل منهما 25 الف دينار بالإضافة إلى السحب على الجائزة الكبرى والتي تبلغ قيمتها 250 الف دينار.



وتم إجراء السحب الأول والثاني ضمن الحملة في وقت سابق من هذا العام ومن المقرر إجراء السحب ربع السنوي الثالث على جائزة قيمتها 25 الف دينار كويتي في 6 نوفمبر 2017، بينما سيقام السحب الأخير على الجائزة الكبرى والتي تبلغ قيمتها 250 الف دينار في 8 فبراير 2018.