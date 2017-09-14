العبدالرزاق: البنك يولي اهتماماً كبيراً لتدريب موظفيه وإطلاعهم على أحدث النظم التكنولوجية

احتفل البنك التجاري بتخريج الدفعة الرابعة من موظفي مركز الاتصال، بعد أن أتموا تدريبهم بنجاح في أكاديمية التجاري بفرع الفيحاء. وبهذه المناسبة قامت منى العبدالرزاق مدير عام إدارة الموارد البشرية بتقديم التهاني للمتدربين الذين أتموا تدريبهم بنجاح في مجال خدمة العملاء.



وأشارت العبدالرزاق إلى أهمية التدريب والتطوير الوظيفي بالنسبة لموظفي التجاري وخصوصا في مجال خدمة العملاء، مبينة أنه مع التقدم التكنولوجي الحاصل في الصناعة المصرفية، باتت مراكز الاتصال في البنوك توفر مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عبر الهاتف على مدار الساعة لتلبية الاحتياجات المصرفية للعملاء وإدارة المعاملات دون حاجة العميل إلى زيارة البنك، وهو ما دفع البنك إلى تنظيم مثل هذه البرامج والدورات التدريبية للموظفين قبل إلحاقهم للعمل بمركز الاتصال بالبنك بما يمكنهم من الرد على كل استفسارات العملاء ومساعدتهم على إنجاز معاملاتهم المصرفية عبر الهاتف.



وأكدت العبدالرزاق أن البنك التجاري الكويتي يولي اهتماما كبيرا لتدريب وصقل خبرات موظفيه وإطلاعهم على أحدث النظم التكنولوجية المتبعة في خدمة العملاء، بما يساهم في تحديد مساراتهم الوظيفية وينمي قدراتهم على التميز والإبداع، وذلك إيمانا من التجاري بأهمية تأهيل الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص بصفة عامة والقطاع المصرفي والبنك التجاري بشكل خاص، مشيدة في الوقت ذاته بجهود إدارة البنك في الاستثمار في الكوادر الوطنية وزيادة نسبة الموظفين الكويتيين بالبنك.



وبدورهم أعرب المتدربون عن سعادتهم بالتدريب الذي حصلوا عليه في أكاديمية التجاري مشيدين بأساليب التدريب المتطورة التي ساهمت بشكل كبير في صقل مهاراتهم في مجال خدمة العملاء.