لتحقيق تواصل أفضل ومباشر مع مختلف شرائح المجتمع في كافة القطاعات، يشارك بنك وربة خلال شهر سبتمبر في فعالية «اليوم المفتوح» التي تنظم من قبل فريق العلاقات العامة في ديوان المحاسبة.

وانطلاقا من 10 سبتمبر ولغاية 14 سبتمبر، يتواجد فريق مهني من موظفي بنك وربة في ديوان المحاسبة وعلى مدار 5 أيام لتزويد الموظفين والمراجعين بفكرة واضحة حول منتجات، عروض وحلول البنك التمويلية التي تتسم بالمرونة وتلائم كافة الاحتياجات.



كما سيقدمون شرحا وافيا حول آخر الخدمات والحملات التسويقية التي أطلقها بنك وربة والتي تعود على المستفيد منها بالنفع الكثير والمميزات اللامحدودة وتشكل عامل جذب كبير للعملاء.

وتأتي مشاركة بنك وربة في هذه الفعاليات تأكيدا على التزامه الدائم تجاه عملائه وجميع شرائح المجتمع بالتواجد في مختلف المؤسسات والهيئات في دولة الكويت، للتعريف عن منتجاته وخدماته ليكون أكثر قربا منهم وللعمل على تلبية كافة احتياجاتهم وتطلعاتهم.



هذا ويحرص بنك وربة دوما على منح عملائه كل ما هو جديد وفريد من المنتجات والخدمات المصرفية الحديثة بغية نيل رضاهم وتخطي توقعاتهم، كما يسعى بنك وربة لتقديم أفضل الحلول التمويلية التي تغطي كافة احتياجات العميل بما يحقق النفع الأكبر للعملاء.