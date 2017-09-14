أعلنت شركة المزيدي العالمية العقارية مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية والذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في فندق ريجنسي البدع، بمشاركة نحو 35 شركة عقارية محلية وخليجية وعالمية.



وتشارك «المزيدي العالمية العقارية» بمشاريع متميزة تقدمها خلال فترة المعرض والتي تناسب الشرائح كافة، وأكد رئيس مجلس الإدارة في الشركة محمد المزيدي على نجاح الشركة في المملكة المتحدة خلال الوقت الراهن، لافتا إلى أن هذا النجاح جاء بسبب الخطط التي وضعتها الشركة والتي لم تؤثر على عقارات المملكة المتحدة.



وذكر المزيدي انه تم انجاز نسبة كبيرة من مشاريع الإمارات، والسير قدما بالخطة المستقبلية لمشاريع الشركة هناك، لافتا إلى أن مشاريع العقارية في كل من بريطانيا والإمارات تحظى بإقبال كبير من قبل المستثمرين العقاريين الكويتيين، بسبب كثرة توجه الكثير من الكويتيين إلى هذه الدول بغرض السياحة والاستثمار.