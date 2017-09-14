العيبان: ماضون قدماً في الارتقاء بمرافقنا للوصول بها إلى مصاف المعايير العالمية

أعلن ضاري سليمان العيبان مدير ادارة العلاقات العامة بشركة معرض الكويت الدولي أن الشركة ماضية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الموضوعة والمعلنة بتحويل أرض المعارض الدولية الى مركز جاذب للمعارض المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا الى أن أعمال التطوير المستمرة تأتي في إطار حرص الشركة على تميزها وسعيها المتواصل الى تحقيق التكامل والتطوير في جميع المجالات، ومنها الاستثمار في تطوير البنى التحتية لهذا الصرح وجميع مرافقه، لافتا الى أن لدى شركة معرض الكويت الدولي رؤية واضحة مخططا لها ومدروسة بشكل سليم، ونحن نسير قدما وبخطى ثابتة وفق الخطة التوسعية الموضوعة.



وكشف العيبان عن استمرار أعمال التحديث والتطوير التي تجري حاليا لمرافق الشركة، حيث تم البدء بتنفيذ مشروعين لتطوير أعمال إنشاء وإنجاز كل من قاعة الميزانين بالصالة رقم (8) الى جانب تطوير القاعة رقم «7» لتحويلهما الى قاعات فندقية فخمة متكاملة الخدمات، مضيفا أن هذه المرحلة تأتي استكمالا لما تم تنفيذه من تطوير في المراحل السابقة للبنى التحتية، والتي شملت كامل صالات ومرافق أرض المعارض، لتكون صرحا كبيرا مشرفا للكويت ولتضاهي به أفخم صالات العرض تطورا وتنظيما، والارتقاء بها للوصول الى مصاف المعايير العالمية المقدمة لعملاء النخبة، لتحوز أعلى درجات الرضا من عملائها في الكويت وخارجها.

ولفت الى أن مشروع تطوير قاعة الميزانين قد انطلق فعليا وانه من المتوقع ان تكون جاهزة لاستقبال الفعاليات او المناسبات في شهر اكتوبر 2017 من العام الحالي، في حين ان فترة تنفيذ مشروع تطوير القاعة رقم (7) تصل الى 6 اشهر تقريبا بدأت من تاريخ المباشرة بتنفيذ المشروع مع المقاول المتعهد في يوليو 2017 الماضي ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية ديسمبر من العام الحالي، ولتتم اعادة افتتاحها رسميا مطلع العام الجديد، ولتنضم بعدها القاعة رقم (7) الى ركب القاعات الخاصة وذات المعايير العالمية الفخمة كقاعة فندقية متكاملة الخدمات ومزودة بأنظمة صوتية ومرئية متطورة ولتستوعب فعاليات كبار العملاء ولتتناسب مع أكبر الاحتفالات والمناسبات والاحداث الخاصة، كما ستتمتع هذه القاعة بخصوصية مميزة من ناحية توافر مواقف سيارات منفصلة تناسب احتياجات كبار العملاء.



واختتم العيبان مشددا على ان الشركة لن تدخر جهدا في الاستثمار بالمجالات التي من شأنها دعم عملائنا على جميع الأصعدة بحيث نكون دائما وأبدا عند حسن ظنهم، بتذليل الصعوبات للتغلب على اي عوائق تؤثر على مسيرة انتاجنا واكتساب الاثر الايجابي بزيادة رضا عملائنا ورواد هذه المعارض، وبالتالي ينعكس على زيادة حجم معارضنا، ليبقى معرض الكويت الدولي صرحا شامخا يتماشى مع الشكل الحضاري والسمعة الإقليمية التي نتطلع إليها لتعزيز مسيرتنا نحو العالمية.