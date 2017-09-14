حصلت شركة سفن على أقل الأسعار بعد فض عطاءات المناقصة الخاصة بتنفيذ أعمال تزويد وتنفيذ والتشغيل المبدئي والصيانة لأعمال تطوير البنية التحتية لأنظمة استقبال الوقود لمحطة الدوحة الغربية بقيمة 41.5 مليون دينار ولمدة 30 شهرا لصالح وزارة الكهرباء والماء بحسب إفصاح الشركة للبورصة أمس.

وأشارت الشركة في بيانها أن تقييم الأثر المالي على القوائم المالية للشركة سيتم الإعلان عنه بعد استلام خطاب الترسية للمناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

ومنذ بداية العام ارتفع سهم سفن من مستويات 170 فلسا ليغلق عند 214 فلسا بحسب آخر تداولات للسهم محققا ارتفاعا بلغت نسبته 26%.