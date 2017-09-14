«زين» أكثر الأسهم ارتفاعاً بـ 15.5% في 25 جلسة

7.5% ارتفاع لـ«كويت 15» و6.2% لـ «الوزني» منذ الإعلان عن الترقي

1.7 مليار دينار ارتفاع للقيمة الرأسمالية خلال 5 أسابيع

شريف حمدي

تشهد بورصة الكويت حالة من الزخم منذ الكشف عن احتمالية ترقيها إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان تقرير المجموعة المالية هيرميس الصادر في 7 أغسطس الماضي، توقع ترقية السوق الكويتي لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة خلال شهر سبتمبر الجاري.

ومنذ ذلك الحين، والسيولة المتدفقة للبورصة في زيادة ملحوظة ليصل المعدل اليومي للتداول إلى 25 مليون دينار خلال الشهر الجاري، وذلك جراء الإقبال على الأسهم المتوقع انضمامها للمؤشر في حال الترقي، وهي في الغالب اسهم قيادية ذات الأسعار المرتفعة، وعددها 14 سهما (كما في الجدول المرفق).

وعلى إثر ذلك، رصدت «الأنباء» أداء هذه الأسهم منذ 7 أغسطس حتى إغلاق أمس، ولوحظت ارتفاعات متفاوتة ما بين 1% إلى 15.5%، وكانت كالتالي:

٭ تصدر سهم زين الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال تلك الفترة، وذلك بنسبة 15.5% في ٢٥ جلسة، حيث ارتفع السهم من 446 فلسا إلى 515 فلسا، وكان هناك عامل آخر سببا في الإقبال على السهم خلال تلك الفترة، وهو بيع زين نحو 10% من أسهمها (أسهم خزينة) لشركة عمانتل بقيمة 255 مليون دينار.

٭ حل سهم اجيليتي ثانيا من حيث الزيادة السعرية، وذلك بنسبة 12.5%، بارتفاعه من 836 فلسا إلى 941 فلسا.

٭ سهم بيتك جاء ثالثا، حيث حقق 11% مكاسب سوقية بارتفاع السهم من 545 فلسا إلى 604 فلوس.

٭ جاء سهم بوبيان في المرتبة الرابعة من حيث المكاسب السعرية خلال تلك الفترة، محققا 11% مكاسب بارتفاع السهم من 415 فلسا إلى 459 فلسا.

٭ سهم الامتياز حقق ارتفاعا بنسبة 11% ايضا، حيث ارتفع السهم من 166 فلسا إلى 184 فلسا، علما بأن سهم الامتياز من أكثر الأسهم التي تشهد ارتفاعات بالبورصة خلال العام الحالي، حيث ارتفع منذ بداية العام من 102 فلس إلى 184 فلسا بزيادة 80%.

٭ ارتفع سهم الوطني بنسبة 10%، وذلك بارتفاع قيمة السهم السوقية من 706 فلوس إلى 778 فلسا.

٭ سهم الصناعات الوطنية ارتفع بنسبة 7%، حيث زادت قيمة السهم من 138 فلسا إلى 148 فلسا.

٭ حقق سهم المباني ارتفاعا بنسبة 4.5%، بزيادة قيمة السهم من 779 فلسا إلى 813 فلسا.

٭ سهم برقان حقق ارتفاعا بنسبة 3.5% من خلال زيادة شهدها من 360 فلسا إلى 372 فلسا.

٭ شهد سهم الدولي ارتفاعا بنسبة 2.5% بزيادة قيمته السعرية خلال تلك الفترة من 246 فلسا إلى 252 فلسا.

٭ سهم فيفا كان من الأسهم المستهدفة أيضا التي شهدت ارتفاعات سعرية بنسبة 1.1% بزيادة قيمته من 800 فلس إلى 809 فلوس.

٭ من بين الأسهم المرشحة للانضمام لمؤشر فوتسي حال ترقية بورصة الكويت سهم هيومن سوفت، إلا أن السهم تراجعت قيمته السعرية خلال الفترة من 7 أغسطس حتى أمس بنسبة 5.5% جراء انخفاض سعر السهم إلى 4050 فلسا من 4289 فلسا.

٭ تلاه في التراجع سهم المشاريع وهو ايضا من الأسهم المرشحة، حيث انخفض بنسبة 3.2% وذلك بتراجع السهم إلى 358 فلسا من 370 فلسا.

٭ وتراجع كذلك سهم بنك وربة بنسبة 1.1% بانخفاض قيمته من 266 فلسا إلى 263 فلسا.

وعلى مدار 5 أسابيع هي الفترة منذ الكشف عن احتمالية الترقي وتداولات أمس، حققت القيمة الرأسمالية للبورصة ارتفاعا بنحو 1.7 مليار دينار بتجاوزها 30 مليار دينار، حيث كانت قبل 7 أغسطس 28.3 مليار دينار.

وفي ظل استهداف الأسهم الكبيرة ذات القيم السعرية المرتفعة، حقق مؤشر كويت 15 أعلى مستوى له منذ منتصف 2015، حيث تجاوز المؤشر مستوى 1000 نقطة ببلوغه 1016 نقطة أمس، وبذلك ارتفعت مكاسب المؤشر الأهم ببورصة الكويت خلال الفترة من 7 أغسطس حتى أمس بنسبة 7.5%، كما ارتفع المؤشر الوزني للبورصة الكويتية بنسبة 6.2% خلال ذات الفترة، فيما تخطى المؤشر العام للبورصة مستوى 6900 نقطة ليصل إلى 6925 نقطة، وكان ارتفاع المؤشر السعري هو الأقل ارتفاعا خلال الفترة ما بين الكشف عن الترقية وحتى الآن، وذلك مقارنة بالمؤشرات الوزنية، حيث ارتفع بنسبة 1.5%.

وأوصت هيرميس المستثمرين من المؤسسات والافراد بزيادة الاوزان النسبية لأسهم السوق الكويتي، وكان ذلك التوقع على خلفية وضع فوتسي كلا من السوقين الكويتي والسعودي بقائمة المراقبة المعلنة.

وتصل حصة الكويت في حالة الترقية من مؤشر فوتسي الى 0.5% وهو ما يشير الى توقعات بتدفق 740 مليون دولار من الاستثمارات الاجنبية الى البورصة بعد الاعلان عن الترقية.