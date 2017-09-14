قال تقرير شركة كامكو للاستثمار إن أسعار النفط استقرت على مدار سبتمبر الجاري مع ارتفاع سعر خام نفط أوپيك بنسبة 6.4% خلال الأسبوع الأول من الشهر، نظرا لانخفاض التأثيرات الناجمة عن إعصاري هارفي وإيرما، اللذين ضربا الولايات المتحدة الأميركية، عما كان متوقعا.

كما كانت هناك عوامل أخرى لعبت دورا في دعم أسعار النفط، منها المباحثات الجارية بشأن تمديد اتفاقية أوپيك الخاصة بتخفيض انتاج النفط بعد المهلة المطروحة حاليا في مارس 2018، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل اليورو إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين ونصف العام، وتراجعه أمام سلة من العملات إلى أدنى مستوياته على مدى عدة أشهر.



وقد نتج عن هذين الاعصارين المتزامنين ارتفاع المخزون النفطي وفقا للتقارير الصادرة عن معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وذلك على خلفية هبوط معدل تشغيل مصافي التكرير.



حيث تشير بعض التقارير إلى تراجع معدل تشغيل مصافي التكرير إلى ادنى مستوياته منذ العام 2010 بعد اجتياح إعصار هارفي لسواحل الخليج الأميركي.

وقد ارتفع متوسط سعر النفط الخام خلال أغسطس 2017 لكل الفئات، حيث ارتفع متوسط سعر خام أوپيك بنسبة 5.7% وبلغ 49.6 دولارا للبرميل، في حين ارتفع سعر خام برنت وخام النفط الكويتي بنسبة 5.4% و6.5% على التوالي.



واستمر هذا الاتجاه الإيجابي في شهر سبتمبر مع ارتفاع سعر خام أوپيك في مستهل الشهر وتحقيقه لنموا تخطت نسبته 6% حتى 8 سبتمبر 2017.