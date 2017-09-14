ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات أمس بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن فائض المعروض النفطي العالمي بدأ في الانخفاض بفعل قوة الطلب العالمي وانخفاض إنتاج أوپيك ومنتجين خارجها.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا، أو ما يعادل 0.2%، إلى 48.34 دولارا للبرميل بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة.



وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا، أو ما يعادل 0.2%، إلى 54.40 دولارا للبرميل.



وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تنسق سياسات الطاقة في الدول الصناعية في تقريرها الشهري «استنادا إلى مراهنات المستثمرين في الآونة الأخيرة، تشير التوقعات إلى أن الأسواق تتحسن وأن الأسعار سترتفع ولكن بوتيرة محدودة جدا».