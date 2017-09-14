العياش: إجراءات أكثر سهولة بعد دمج إدارات الشؤون القانونية و«أملاك الدولة»

التركيت: «أركان» تنافس على مناقصات جديدة مطروحة من «أملاك الدولة»

الشمري: الشركة قدمت أفضل الأسعار متغلبة على أكبر الشركات المتخصصة

طارق عرابي

وقعت إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية أمس مع شركة أركان الكويت العقارية عقد إدارة مشروع «استراحة الادعمي»، والذي يعد مشروعا خدميا يقع على الخط السريع بمنطقة الجليعة، مدته 10 سنوات وبقيمة 158 ألف دينار للسنة الواحدة، بإجمالي 1.58 مليون دينار.

ووقع العقد عن وزارة المالية الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية د.غازي العياش، فيما وقعه عن شركة أركان الكويت العقارية عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي عبدالرحمن التركيت.

وفي تصريحه للصحافيين عقب توقيع العقد، قال د.غازي العياش ان لوزارة المالية دورا مهما في دعم الاقتصاد الخاص من جهة وحماية الدولة من خلال زيادة إيراداتها من جهة أخرى، ولاسيما أن قانون أملاك الدولة وقانون الشراكة فيما يتعلق بالمزايدات والشراكة يحرص على زيادة إيرادات الدولة من مصادر متنوعة.

وأضاف أن الآلية الجديدة التي اتبعتها وزارة المالية من خلال هذه العقود تنبئ بمستقبل واعد فيما يتعلق بأملاك الدولة من خلال رفع إيرادات المشاريع ومراجعة عقودها، بالإضافة إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، خاصة إذا كانت هذه المشاريع تتعلق بشركات واعدة ومحترمة.

وحث العياش المستثمرين والشركات المتعاقدة مع الدولة على مراعاة أمور مهمة، من بينها الالتزام بشروط العقد، وعدم الاعتداء على ممتلكات الدولة، مع الاخذ بعين الاعتبار القوانين المرتبطة بأملاك الدولة والتي من بينها القوانين البيئية، علما بأن الدولة تملك صلاحيات بفسخ العقود والانذار لكل من يخل بأي بند من بنود العقد.

وأكد العياش أن وزارة المالية طبقت مؤخرا إجراءات أكثر سهولة للتعامل مع المستثمرين، ولاسيما بعد دمج قطاع الشؤون القانونية مع قطاع املاك الدولة، الامر الذي من شأنه أن يسهل الكثير من الاجراءات السابقة، ويساعد على خلق آلية جديدة في مراجعة العقود بشكل أسرع من السابق.

بدوره، أعرب عبدالرحمن التركيت عن سعادته بفوز الشركة بمزايدة «استراحة الادعمي»، التي تعد بمنزلة خطوة فاعلة ضمن استراتيجية الشركة، ممثلة بمجلس الادارة والإدارة التنفيذية للــدخول فـي مجـالات استثمارية جديدة، إلى جانب عمل الشركة الأساسي المتعلق بالمشاريع العقارية، الامر الذي من شأنه أن يعزز من مصادر الدخل ويحقق أعلى العوائد المالية للشركة.

وكشف التركيت عن أن الشركة تنافس حاليا على عدد من المناقصات الجديدة المطروحة من قبل إدارة أملاك الدولة، معربا عن أمله في أن تنعكس السياسة الجديدة للشركة على المساهمين وعلى شركة أركان الكويت العقارية بشكل عام.

وقال إن «أركان الكويت» ستحرص على أن يكون مشروع «استراحة الادعمي» عبارة عن نموذج جديد فيما يتعلق باستراحات الطرق السريعة بالكويت، وبما يخص توفير أفضل الخدمات لمستخدمي الطرق السريعة، مبينا أن الشركة ستفتح المجال أمام جميع المستثمرين الراغبين بالاستفادة من خدمات الاستراحة.

من ناحيته، قال مدير إدارة التقييم العقــاري ودراسات الجدوى وأملاك الغير بشركة أركان الكويت العقارية عبدالله الشمري ان توقيع عقد إدارة مشروع «استراحة الادعمي» يعتبر باكورة نجاح هذه الإدارة التي تأسست قبل أقل من عام، لافتا إلى دراسات أخرى تقوم بها الإدارة حاليا نحو التوجه لإدارة المرافق العامة للدولة من جهة، وتقديم خدمات دراسات الجدوى وإدارة الاملاك العقارية من الجهة الاخرى.

وأضاف أن «اركــــان الكويت» نجحت في تقديم أفضل الاسعار في المزايدة، متغلبة في ذلك على اكثر من 10 شركات من أكبر الشركات المتخصصة في مجال مشاريع الشراكة، ما يؤكد الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الادارة في زيادة دخل الشركة وعوائدها على المدى القريب.