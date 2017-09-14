إيجار شقة من غرفتين وصالة في محافظة الفروانية من 260 إلى 290 ديناراً

40 ديناراً متوسط إيجار المتر التجاري للدور الأرضي بمحافظة العاصمة

قال تقرير بيت التمويل الكويتى (بيتك) ان نسب الإشغال في الربع الثاني من 2017 استقرت عند معدلاتها السابقة لكل مستويات أنواع العقارات الاستثمارية، حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 و96%، بينما تحسنت نسب الإشغال في العقارات التجارية ولاسيما في المكاتب التي تقع في منطقة العاصمة.



وأوضح التقرير أن متوسطات القيم الإيجارية تتباين بين المناطق والمساحات المختلفة، ويتراوح متوسط القيمة الإيجارية في الدور الأرضي 3 غرف وصالة مساحة 135م2 بين 420 و520 دينارا في بناء السكن الخاص مساحة 400 متر مربع في محافظة حولي، بينما تصل في محافظة العاصمة إلى نحو 550 دينارا كما في منطقة اليرموك والقادسية، وإلى 600 دينار في بعض المناطق المتميزة في المحافظة مثل منطقتي المنصورية وكيفان، في حين يبلغ متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية من 320 إلى 370 دينارا ويصل في بعض المناطق المميزة إلى 400 دينار، ويتراوح بين 320 و420 دينارا في مناطق محافظة الأحمدي بينما يرتفع قليلا في بعض المواقع إلى 500 دينار، ويسجل من 350 إلى 450 دينارا في مناطق محافظة مبارك الكبير ويرتفع المتوسط إلى 480 دينارا و500 دينار في المناطق المتميزة من المسايل، أما في محافظة الجهراء فتتراوح القيمة الإيجارية بين 300 و400 دينار وتصل في المناطق المتميزة إلى 420 دينارا.

قيمة إيجارات السكن الاستثماري

وحسب التقرير فإن القيمة الايجارية للشقة المكونة من غرفتين وصالة مساحة 60م في محافظة العاصمة من 310 إلى 330 دينارا، بينما تتراوح لنفس المساحة في محافظة حولي بين 280 و300 دينار وقد تزيد إلى 320 دينارا، في حين تبلغ في محافظة الفروانية من 260 إلى 290 دينارا، وفي محافظة الأحمدي بين 250 و270 دينارا، بينما تتراوح بين 280 دينار و300 دينار في محافظة مبارك الكبير، وفي محافظة الجهراء من 270 إلى 300 دينار.

أما الشقق غرفتان وصالة مساحة 70 إلى 74 متر فقد استقرت القيم الإيجارية في الربع الثاني عند بين 340 و360 دينارا في محافظة العاصمة، وبين 310 و350 دينارا في مناطق محافظة حولي، وتراوحت بين 290 و320 دينارا في محافظة الفروانية وكذلك في محافظة الأحمدي، بينما في محافظة مبارك الكبير بين 310 و330 دينارا، وفي محافظة الجهراء بين 300 و330 دينارا.

أما الشقق الاستثمارية مساحة من 80 إلى 85 مترا مربعا فقد سجلت القيمة الايجارية لها بين 370 و390 دينارا في محافظة العاصمة، ومن 340 إلى 370 دينارا في مناطق محافظة حولي، بينما تراوحت بين 340 و360 دينارا في محافظة الفروانية، في حين تبلغ القيمة الايجارية من 310 إلى 330 دينارا في محافظة الأحمدي وتصل إلى 360 دينارا في كل من محافظة مبارك الكبير والجهراء.

في حين تتراوح القيم الايجارية للشقق مساحة 100 إلى 110 متر مربع بين 420 و440 دينارا في مناطق محافظة العاصمة، وبين 390 و410 دنانير في مناطق محافظة حولي، وتصل إلى 390 و410 دنانير في بعض مناطق محافظة الفروانية، في حين تتراوح القيمة الايجارية بين 360 و380 دينارا في معظم مناطق محافظة الأحمدي، بينما ترتفع في محافظة مبارك الكبير قليلا لتتراوح بين 390 و410 دنانير، وتصل إلى 380 و410 دنانير في محافظة الجهراء.

قيمة إيجارات العقارات التجارية

أما متوسط معدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي، فيتراوح متوسط الإيجار من 20 إلى 45 دينارا للمتر المربع، كما في منطقة حولي بينما يصل إلى 40 دينارا في المواقع المتميزة من منطقة المدينة بمحافظة العاصمة بينما يزيد عن ذلك ليصل إلى 50 دينارا في منطقة السالمية.

ويبلغ معدل إيجار المتر المربع من المكاتب في الميزانين من 12 دينارا ويصل إلى 16 دينارا في بعض الأماكن المتميزة والمساحات الكبيرة نسبيا في العاصمة، كما يبلغ في مناطق حولي والفحيحيل والمنقف 12 دينارا و13 دينارا وقد يصل إلى 14 دينارا في منطقة الفروانية أو ما يزيد حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار.