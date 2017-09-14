أعلن البنك الأهلي المتحد (البحرين) عن مشاركته في تمويل شركة يابي كريدي ليسن في تركيا بقيمة 150 مليون دولار تقريبا.



وأوضح البنك في بيان للبورصة، أن مبلغ التمويل الكلي للشركة يتكون من شريحتين، الأولى بقيمة 115 مليون دولار، والثانية بقيمة 30 مليون يورو (35 مليون دولار).



وأشار البنك في البيان إلى أنه لا توجد أي آثار جوهرية على المركز المالي للبنك جراء المشاركة في التمويل السابق.



وكان البنك أعلن، في منتصف يوليو الماضي، عن مشاركته في تمويل قرض خاص لمشروع صلالة للغاز البترولي المسال بقيمة إجمالية للمشروع تبلغ 820 مليون دولار.