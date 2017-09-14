قال نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت حمد العمر إن أداء الغرفة لخدماتها للأعضاء شهد تطويرا ملموسا في الآونة الأخيرة، حيث أصبح بإمكان الأعضاء الحصول على تلك الخدمات آليا من خلال موقع الغرفة الالكتروني www.kuwaitchamber.org.kw خاصة تجديد الاشتراكات السنوية للأعضاء وتسديد الرسوم إلكترونيا.



وأضاف العمر في بيان صحافي ان الموقع يتيح للأعضاء كذلك الحصول على الخدمات الاعتيادية التي تقدمها الغرفة لأعضائها مثل طلب الانتساب للغرفة، الحصول على شهادة العضوية، تصديق صحة التوقيع، الحصول على الشهادات التعريفية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى تجديد اشتراك مجلة الاقتصاد الكويتي التي تصدرها الغرفة.



وأكد العمر أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الغرفة المستمر لتطوير خدماتها وتوظيف التطورات التكنولوجية المتلاحقة لخدمة أعضائها.