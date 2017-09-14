شريف حمدي

شهدت أسهم الشركات الـ 14 المرشحة للانضمام لمؤشر فوتسي والمتوقع ان يتم الإعلان عنه نهاية سبتمبر الجاري ارتفاعات قوية على اثر تأكيدات باحتمالية ترقية البورصة لمصاف الأسواق الناشئة والتي اعلنت في 7 أغسطس الماضي.

وتباينت الارتفاعات بنسب متفاوتة وصلت إلى 15.5% لسهم زين خلال 25 جلسة فيما حل سهم أجيليتي ثانيا بقائمة الارتفاعات مسجلا صعودا نسبته 12.5% ليبلغ مستويات 941 فلسا.

وجاء سهم بيتك ثالثا، حيث حقق 11% مكاسب سوقية بارتفاع السهم من 545 فلسا إلى 604 فلوس وحل سهم بوبيان في المرتبة الرابعة من حيث المكاسب السعرية خلال تلك الفترة، محققا 11% مكاسب بارتفاع السهم من 415 فلسا إلى 459 فلسا.

وتشهد بورصة الكويت حالة من الزخم منذ الكشف عن احتمالية ترقيها لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة قبل نهاية الشهر الجاري حيث شهدت السيولة زيادة ملحوظة ليصل المعدل اليومي للتداول إلى 25 مليون دينار خلال الشهر الجاري.

وتصل حصة الكويت في حالة الترقية من مؤشر فوتسي الى 0.5% وهو ما يشير الى توقعات بتدفق 740 مليون دولار من الاستثمارات الاجنبية الى البورصة بعد الاعلان عن الترقية.