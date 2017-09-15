ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 79 سنتا بزيادة نسبتها 1.5% ليبلغ 51.56 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال تداولات أمس لكنها تمسكت بمعظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة حين تلقت السوق دعما من توقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة الطلب العالمي على النفط، حسب «رويترز».

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في نوفمبر 18 سنتا، أو ما يعادل 0.3%، إلى 54.98 دولارا للبرميل بعد أن ارتفع 1.6% أمس الأول. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في أكتوبر 9 سنتات، أو ما يعادل 0.2%، إلى 49.21 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه 2.2% في الجلسة السابقة.