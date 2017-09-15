توقعات بأن تستمر موجات الشراء على الأسهم القيادية حتى موعد الإعلان عن الترقية

سهما «زين» و«بيتك» حظيا بـ 49% من إجمالي سيولة أمس بإجمالي 21 مليون دينار شريف حمدي

تواصل بورصة الكويت قفزات مؤشراتها في الأسابيع الأخيرة خاصة المؤشرات الوزنية، وذلك تزامنا مع اقتراب الإعلان عن نتائج الترقية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة قبل نهاية الشهر الجاري.

ولم يقتصر النشاط الإيجابي على المؤشرات فحسب، بل امتد أيضا ليشمل السيولة المتدفقة إلى سوق الأسهم الكويتية سواء من مستثمرين محليين أو أجانب، وهو ما يتجلى في زيادة أسعار الأسهم خاصة القيادية المرشحة للانضمام لمؤشر فوتسي.

وظهر جليا ان هناك استهدافا لهذه النوعية من الأسهم من مديري المحافظ والصناديق، وسط توقعات بأن تستمر موجات الشراء على هذه الأسهم وغيرها من الأسهم المرتبطة بها والتي تحقق استفادة من هذه الارتفاعات الكبيرة، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.

يذكر انه في شهر أغسطس الماضي، لوحظ أن هناك زيادة في المراكز الاستثمارية من قبل بعض الصناديق المحلية على أسهم مثل «زين» و«بيتك» و«أجيليتي» و«الوطني».

وتشهد البورصة تحسنا تدريجيا على مستوى السيولة خلال الفترة الحالية مقارنة بفترات سابقة، حيث بلغ إجمالي السيولة في الأسبوع الماضي 167 مليون دينار بمتوسط يومي 33.5 مليون دينار، وكان لافتا ان جلسة أمس الختامية شهدت عمليات دخول واسعة على عدد من الأسهم القيادية، وخصوصا سهمي «زين» و«بيتك»، حيث حظي السهمان بنحو 21 مليون دينار تشكل قرابة 49% من إجمالي السيولة.

وحققت البورصة مكاسب رأسمالية كبيرة خلال تعاملات الأسبوع، تقدر بنحو 461 مليون دينار، إذ بلغت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت 30.090 مليار دينار ارتفاعا من 29.633 مليار دينار الأسبوع الماضي، وبذلك ارتفعت القيمة منذ بداية العام إلى 15.2%، علما انه منذ الكشف عن احتمالية ترقية بورصة الكويت للأسواق الناشئة في بداية أغسطس الماضي، والقيمة الرأسمالية قفزت بنحو 1.8 مليار دينار على وقع استهداف الأسهم الكبيرة ذات القيم السعرية المرتفعة. وأنهت المؤشرات تعاملاتها الأسبوعية على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2%، محققا 17 نقطة مكاسب ليصل المؤشر إلى 6914 نقطة، ليصل حجم مكاسب المؤشر العام للبورصة إلى 20.5% منذ بداية العام الحالي، وهو الأعلى بين أسواق الخليج في 2017.

٭ حقق المؤشر الوزني ارتفاعا بنسبة 1.4% بتحقيق 6 نقاط مكاسب ليصل إلى 441 نقطة، وارتفعت مكاسب المؤشر السنوية إلى 16%.

٭ ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 2.8%، محققا 28 نقطة مكاسب ليصل إلى 1027 نقطة، وبلغت مكاسب المؤشر 16.1% منذ بداية العام الحالي.