محمود عيسى

استعرض مركز أبحاث «ذا غلوبل لست»، التابع لإدارة معلومات الطاقة بوزارة النفط الأميركية حالة الاحتياطيات النفطية العالمية في منطقة الخليج على الساحة النفطية العالمية كما في 12 سبتمبر 2017 على النحو التالي:

1 - السعودية لديها ثاني أضخم احتياطيات نفطية مؤكدة في 2017 تصل إلى 266.4 مليار برميل.

2 - السعودية هي أضخم مصدر للنفط الخام من حيث حجم الصادرات.

3 - منطقة الخليج تستحوذ على 5 من اصل اكبر 10 احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم.

4 - تحتل إيران المركز الرابع من حيث الاحتياطيات النفطية المؤكدة بواقع 158.4 مليار برميل، ويليها العراق في المركز الخامس باحتياطيات قدرها 142.5 مليون برميل، فالكويت في المركز السادس بواقع 101.5 مليار برميل، ثم الإمارات بواقع 97.8 مليار برميل.

5 - في أعقاب الاتفاق النووي الذي ابرم بين الدول الغربية وإيران عام 2015، اصبح بإمكان الأخيرة تصدير النفط الخام إلى أوروبا من جديد.

6 - خلال الفترة بين عامي 2012 و2016، فرض الحظر الفعال على تصدير النفط الإيراني تحت تأثير العقوبات الغربية.