انخفض الذهب خلال تعاملات أمس إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الإقبال على المخاطرة واستقرار الدولار قبيل بيانات التضخم الأميركية التي قد تعطي إشارات على توقيت رفع أسعار الفائدة مجددا.

وانخفض الذهب 0.1% إلى 1321.24 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر عند 1318.75 دولارا للأوقية.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في ديسمبر 0.2% إلى 1325.10 دولارا للأوقية.

واستقر الدولار قبيل تقرير التضخم في الولايات المتحدة لشهر أغسطس بعدما كان قد هبط إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل سلة عملات رئيسة بينما نزل إلى أدنى مستوى خلال عشرة شهور أمام الين الأسبوع الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5% إلى 17.64 دولارا للأوقية بينما لم يسجل البلاتين تغيرا يذكر عند 976.85 دولارا للأوقية في حين ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 938.70 دولارا للأوقية.