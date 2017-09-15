قال بنك الخليج انه تم تعيين باسل يوسف احمد الرشيد البدر ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار في مجلس إدارة البنك.وأفاد «الخليج» في بيان للبورصة أمس، بأنه تم التعيين بعد موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي على شغل باسل البدر للمنصب.

وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار أكبر حصة في بنك الخليج بنسبة 18.4% حسب البيانات المنشورة على موقع البورصة الرسمي.

«الأرجان»: الموافقة على بدء إجراءات إصدار صكوك

وافق مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية، في اجتماعه أمس على البدء بالتحضير لإصدار صكوك.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة إنها ستبدأ التحضير لمرحلة إصدار صكوك والعمل على اتخاذ كل الموافقات من الجهات الرقابية لعملية الإصدار.

وأضافت أنها حصلت على موافقة المساهمين لإصدار سندات وصكوك في جمعيتها العمومية العادية التي عقدت بنهاية مايو 2017.

«عقار» تتملك 21% من رأسمال شركة عقارية

قالت شركة عقار للاستثمارات العقارية إنها تملكت حصة 21% من رأسمال شركة عقارية غرضها تطوير مشروع عقاري بالمملكة المغربية. وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أنها سددت حصتها في هذا الاستثمار بمبلغ 1.6 مليون دينار بما يعادل 5.2 ملايين دولار.

الأحد المقبل.. تغيير اسم «أوج» إلى «مشاعر القابضة»

أعلنت شركة أوج القابضة، تغيير اسم الشركة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، ليصبح «مشاعر القابضة»، حسب بيان للبورصة أمس.

كانت عمومية الشركة وافقت أواخر شهر أغسطس الماضي على تغيير اسم الشركة، وذلك خلال اجتماع حضره ما يقرب من 76% من أعضاء العمومية.

كان مجلس إدارة «أوج» أوصى مطلع يوليو الماضي، بتعديل اسم الشركة والعودة إلى الاسم القديم «مشاعر القابضة»، والذي تم تغييره في يونيو عام 2016 إلى «أوج القابضة».