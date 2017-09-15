قالت وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس نقلا عن مصادر مطلعة إن السعودية تجهز خططا لاحتمال تأجيل الطرح العام الأولي المزمع لشركة أرامكو بضعة أشهر إلى العام 2019.

وذكر التقرير أن الحكومة ما زالت تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لأسهم بشركة النفط العملاقة المملوكة للدولة في النصف الثاني من 2018 لكن الجدول الزمني يضيق على نحو متزايد بخصوص الطرح الذي قد يكون الأكبر في التاريخ.

وتستهدف السلطات السعودية إدراج ما يصل إلى 5% من الشركة أكبر منتج للنفط في العالم في البورصة السعودية وفي واحدة أو أكثر من الأسواق العالمية في طرح عام أولي قد يجمع 100 مليار دولار.