في ضوء الأوضاع الاقتصادية المتقلبة ومفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، كشفت دراسة «خارطة الازدهار في المملكة المتحدة» الصادرة عن بنك «باركليز» أن أغلب مناطق المملكة المتحدة شهدت مزيدا من الازدهار عموما بالمقارنة مع العام السابق. كما سجلت العديد من المدن مستويات ازدهار تتجاوز مناطقها مع وجود تباينات واضحة على صعيد الأجور والناتج المحلي الإجمالي للفرد.

وأوضحت الدراسة أن 1 من أصل كل 79 بريطانيا هو الآن من أصحاب الملايين مقارنة مع 1 من أصل كل 84 شخصا العام الماضي.

وارتكزت الدراسة البحثية على عوامل مختلفة شملت عدد أصحاب الثروات، ومتوسط الأجور السنوية، ومعدلات نمو الشركات، وأسعار المنازل، والناتج المحلي الإجمالي للفرد، وذلك بهدف إطلاق «مؤشر درجات الازدهار» لكل منطقة ومدينة في المملكة المتحدة. وارتفع عدد أصحاب الملايين في المملكة المتحدة عام 2016 بنسبة 7.6% على أساس سنوي.

وشهدت كل منطقة زيادة في عدد أثريائها منذ الدراسة التي أجريت العام الماضي باستثناء اسكتلندا التي لم تشهد أي تغيير يذكر. وسجلت منطقتا ميدلاندز وساوث إيست أعلى نسبة نمو لعدد الأثرياء بين عامي 2015 و2016 (11.1% و10.5% على التوالي).

ورغم احتفاظ لندن بمكانتها في صدارة المدن الأكثر ازدهارا في المملكة المتحدة، إلا أن مدنا بريطانية أخرى شهدت توجهات إيجابية خلال العام الماضي، حيث سجلت مدينتا نيوكاسل وبيرمنغهام أعلى زيادة سنوية في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 4.4% و4.2% على التوالي، وهذا يتجاوز معدل النمو الإجمالي للمملكة المتحدة خلال نفس الفترة (1.8%).

أما فيما يتعلق بأسعار المنازل، فقد سجلت جميع المدن البريطانية تقريبا معدلات نمو أعلى من لندن التي ارتفعت أسعار المنازل فيها بنسبة 3%، فيما بلغت هذه المعدلات أعلى مستوياتها في بيرمنغهام (8%) ومانشستر (7%).