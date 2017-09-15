أظهرت بيانات رصد السفن التي تم جمعها من مصادر في القطاع وبيانات أعدتها وحدة أبحاث وتوقعات النفط لتومسون رويترز أن الهند استوردت 335 ألفا و400 برميل من النفط يوميا من إيران في أغسطس وهو أقل مستوى منذ فبراير عام 2016 ويعادل انخفاضا بنحو 42% على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن صادرات النفط الإيراني انخفضت في أغسطس 19.2% مقارنة مع يوليو، حيث تخفض ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم وارداتها من النفط الإيراني ردا على قرار إيران منح عقد حقل غاز ضخم لشركة روسية.

كما أظهرت البيانات انخفاض واردات النفط الإيراني في أغسطس 5.3% على أساس سنوي إلى 4.05 ملايين برميل يوميا. وخلال هذا الشهر زادت الواردات من أميركا اللاتينية وآسيا الوسطى، بما في ذلك روسيا، وهو ما عوض انخفاض المشتريات من الشرق الأوسط وآسيا. ووفقا للبيانات، لم يطرأ تغير يذكر بشكل عام على المشتريات من أفريقيا.

ولا يزال العراق أكبر مورد نفط للهند للشهر الخامس على التوالي ويعقبه السعودية، بينما تقدمت فنزويلا لتصبح ثالث أكبر مورد للنفط للهند، وأزاحت نيجيريا إلى المركز الخامس، في حين احتفظت إيران بالمركز الرابع.