إيمانا بدورها في إثراء تجربة عملائها، أعلنت Ooredoo، عن تعاونها مع شركة سيز آند ديزرتس، الوكيل الحصري لأجهزة Garmin الملاحية والرياضية، لتقديم عروض حصرية تتماشى مع احتياجات ونمط استخدام العملاء.

وتتلخص تفاصيل الباقة الحصرية المقدمة من سيز آند ديزرت في حصول العميل على إنترنت متنقل لمدة سنة كاملة بسعة 200 غيغابايت شهريا مع جهاز Garmin Drive Luxe 51 للملاحة المزود بخاصية الاتصال عبر شبكة الإنترنت المتنقل، والذي يقدم للعميل دليل طرق متكاملا بتقنية عالية، مع إمكانية ربط الجهاز بالهاتف الذكي عن طريق تقنية بلوتوث.

وحول هذا العرض، أعربت Ooredoo الكويت في بيان صحافي عن فخرها بالتعاون مع شركة سيز آند ديزرتس وهي الوكيل الحصري للعلامة التجارية Garmin المشهورة بأجهزة الملاحة والرشاقة والإكسسوارات التكنولوجية الرياضية العالمية، مؤكدة أن هذا التعاون نابع من قيمها الأساسية وهي الاهتمام والتواصل والتحدي.

كما أكدت Ooredoo أنها تسعى دائما لتفعيل باقات ذات قيمة مضافة للعملاء، خاصة مع علامات تجارية تتماشى مع اهتمامات ونمط حياة العملاء.

وبدورها، أكدت شركة سيز آند ديزرت عن سعادتها بالتعاون مع Ooredoo، والتي تقدم لعملائها عروضا مميزة تواكب تطلعاتهم واهتماماتهم على مدار العام، مؤكدة انها تأمل تقديم عروض أخرى في المستقبل بالتعاون مع الشركة، لاسيما مع الدور الكبير الذي تلعبه تكنولوجيا الاتصالات في حياتنا اليوم.