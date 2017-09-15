أبدى الرئيس التنفيذي في شركة إكسبو سيتي لتنظــــيم المعارض والمؤتمرات إيهاب جابر ترحيبه بمشاركة شركات جديدة ومتميزة خلال معرض العقارات الكويتية والدولية، الحدث العقاري الذي سينطلق 9 أكتوبر المقبل وحتى 12 من الشهر نفسه في فندق ريجنسي البدع، بمشاركة نحو 35 شركة محلية وخليجية وعالمية.

وأكد جابر أن الشركات المشاركة في المعرض ستقوم بعرض مشاريع فريدة وجديدة من نوعها، بالإضافة إلى تقديم خدمات وتسهيلات يستطيع العميل اقتناص فرص عقارية سواء محلية أو خليجية أو عالمية، داعيا في الوقت نفسه كل من يريد الاستثمار في السوق العقاري أن ينتهز الفرص المقدمة من الشركات المشاركة في المعرض واقتناص الصفقات التي تعتبر بمنزلة عروض قوية لم تقدم سابقا.

وقال ان الشركة تطلق هذا الحدث الكبير نظرا للإقبال الكبير على شراء العقارات المحلية والخليجية، لاسيما الدولية في جميع أنحاء العالم من قبل المستثمر الكويتي الباحث دائما عن الفرص العقارية من خلال المعارض في الكويت.

وأكد أن هناك توافرا في السيولة بالسوق العقاري وهو عامل مهم في إنجاح الأحداث العقارية ومنها المعارض، ولاسيما أن كثيرا من المستثمرين العقاريين يرون أن المعارض تعد من الأحداث المهمة التي توفر فرصا مميزة للعقارات سواء في الكويت أو الخارج.

وتوقع أن يبقى القطاع العقاري قويا وأكثر صلابة في ظل ندرته وقدرته التنافسية، ما سيؤدي في النهاية الى إنجاح المعارض العقارية في الكويت.

وشدد جابر على أهمية إقامة معرض «العقارات الكويتية والدولية» في هذا التوقيت، كونه يناسب جميع الشرائح بسبب الفرص العقارية التي تقدمها الشركات العارضة والأسعار التي تناسب جميع المستثمرين، وكذلك في ظل ركود الأسواق المالية والاستثمارية المختلفة، الأمر الذي يزيد من فرص نجاح المعرض الذي سيوفر لزواره مجموعة فرص استثمارية عقارية متنوعة.