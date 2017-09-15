شهد الدينار تحسنا ملحوظا امام الدولار الأميركي منذ بداية العام، حيث ارتفع سعر صرف الدينار امام العملة الخضراء 1.7% منذ بداية 2017.



مما أثر إيجابا على القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث يمثل الدينار قيمة اكبر من الدولارات التي يمكنها شراء سلع اكثر وبالتالي يستفيد المواطن في حالة احتساب الأثر المباشر على قدرة دخله بالدينار الشرائية وخاصة في حالة سفره، مستفيدا من فارق سعر الصرف لصالح الدينار، وفي حال زيادة القدرة الشرائية للدينار يستطيع المستورد الكويتي الحصول على كمية أكبر من السلع بنفس القيمة بالدينار بما يزيد من مكاسبه ويساهم في خفض الأسعار بالسوق.