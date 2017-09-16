ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 67 سنتا في تداولات الخميس الماضي بالغا مستوى 52.23 دولارا أميركي مقابل 51.56 دولارا للبرميل في تداولات الأربعاء وفقا لبيانات مؤسسة البترول الكويتية.

وعالميا بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت مستويات 55.24 دولارا مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ 13 أبريل. ودعم تراجع الدولار وتوقعات بانكماش وفرة المعروض في الأسواق وزيادة الطلب من انتعاش أسعار النفط بنهاية الأسبوع الماضي. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» طلبا أعلى على نفطها في 2018 ولمحت إلى بوادر على تحسن السوق العالمية مع تقليص تخمة المعروض.