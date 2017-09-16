جاليجان: الحملة لاقت نجاحاً بين العملاء لاستهدافها تلبية التزاماتهم المالية المختلفة

أعلن بنك الكويت الدولي ان حملته الترويجية الجديدة لحساب الراتب «امسح واربح» توجت 160 فائزا محظوظا خلال 160 يوما، حيث ربحوا نصف راتب شهري حتى 500 دينار حدا أقصى، إلى جانب العملاء الذين ربحوا جوائز نقدية فورية تصل قيمتها إلى 12.000 دينار، مشيرا إلى أن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني ما زالت بانتظار سعيد الحظ.

هذا، وقد فاز في السحب السادس عشر كل من: أبرار عيد حمود الشمري، فاطمة عادل باقر معرفي، سالم جابر محمد المطوع، جميلة مزيد غلان الشمري، حسين عبدالنبي عبدالله الغضبان، سالم عايد سعدي الشمري، أنوار فهد عساف المطيري، جراح علي عبدالله المطيري، عبدالله حمود غنيم القصـاب الهاجري، فهد سعد مطلق سعود الدغيم.

وقد صممت هذه الحملة خصوصا لعملاء حساب الراتب الكويتيين، حيث تمنحهم قسائم «امسح واربح» عند فتح الحساب، ما يؤهلهم الى ربح جوائز نقدية فورية بقيمة 150 د.ك، 200 د.ك، 300 د.ك والى 12.000 د.ك. كما شملت الحملة 16 سحبا أسبوعيا ربح فيها 160 فائزا راتب نصف شهر يصل بحد أقصى حتى 500 د.ك، فضلا عن دخول السحب النهائي على الجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني هوراكان.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام بالوكالة للإدارة المصرفية للأفراد في البنك، يوجين جاليجان بأن حملة «امسح واربح» لاقت نجاحا كبيرا وحققت أصداء واسعة بين عملاء البنك الحاليين والجدد، وذلك بفضل أهدافها الرامية لمكافأتهم ومنحهم جوائز قيـمة تدعم التزاماتهم المالية على اختلافها.

وأوضح ان الحملة صممت لتمنح كل عميل يفتح حساب راتب جديدا فرصة الاستفادة من الحملة فورا، وذلك بمجرد فتح الحساب وتحويل راتبه إلى البنك خلال 3 أشهر، إلى جانب الاستمتاع بمزايا حساب الراتب المميزة.

وتشمل مزايا حساب الراتب الاستثنائية الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، وقرض حسن حتى 5.000 دينار مع فترة سداد مرنة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى ميزة استخدام بطاقة السحب الآلي محليا وعالميا، مع إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.