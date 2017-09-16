الهنائي: سنطرح مشروعات أخرى في سلطنة عمان بولاية صحار والسويق وبركاء

تقديم خدمات تثمين وتسويق عقارات العملاء كخدمات جديدة خلال المعرض أعلنت شركة بروة العقارية مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري البارز في الكويت من تنظيم شركة إكسبو سيـتـي لتنظيم للمعارض والمـؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في فندق الريجنسي- البدع.

وأوضح المدير التنفيذي في الـشـركة عـمـار الهنائي أن هذا الحدث العقاري، يعتبر من أهم الأحداث الاقتصادية التي تقام في المنطقة والذي يترقبه غالبية المستثمرين والمتداولين في السوق العقاري.

وأشار إلي أن الشركة ستطرح خلال المعرض مشروع تمليك شقق وفلل في منطقة صلالة المنطقة الأكثر جمالا واعتدالا على مستوى الخليج، والتي تسجل نموا ملحوظا باستقطاب السياح من المناطق الخليجية والعربية وبعض الأجزاء من العالم ليتوافر فيها فرصة للاستثمار في المجال العقاري والسياحي، والتي توفر عوائد متميزة للمستثمرين.

ولفت الهنائي إلى أن بروة ستطرح مشاريع أخرى في سلطنة عمان في ولاية صحار والسويق وبركاء خلال المعرض بأسعار مناسبة جدا للأراضي السكنية، مشيرا إلي أن المساحات تبدأ من 600 متر مربع وتتميز أغلبها بقربها من المناطق الحيوية.

وتابع «سيطرح خلال المعرض مشاريع عقارية مميزة في العاصمة العمانية مسقط ومنها شقق تمليك وجاهزة للتسليم وأراض سكنية وتجارية تبدأ مساحتها من 400 متر مربع وتتميز بحيوية المناطق ونموها السريع وتواصل إنشاءات البنية التحتية فيها».

ولفت إلى أن الشركة ستقوم بتقديم العديد من الخدمات للعملاء خلال المعرض من بيع وشراء وتقييم وإدارة وتثمين وتسويق عقارات العملاء وتقديم استشارات في مجال الاستثمار في سلطنة عمان.