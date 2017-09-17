المعرض يتميز بمساحة واسعة وبتصميم داخلي أنيق يهدف إلى تعزيز تجربة العملاء

بحضور فريق الإدارة افتتحت X-سايت من إلكترونيات الغانم أحدث معارضها وهو المعرض التاسع عشر في مجمع سما في منطقة خيطان على طريق المطار رقم 55، حيث توفر للزبائن مجموعتها الواسعة والمتنوعة من الإلكترونيات، بدءا من الهواتف النقالة والمنتجات الإلكترونية الصغيرة إلى الأجهزة المنزلية وأجهزة الكمبيوتر.

وبهذا المعرض الجديد، تقترب X-سايت إلى زبائنها في الكويت بمفهومها الذي يرتكز على خدمة العملاء وتقديم أفضل جودة لهم بأسعار تنافسية، إذ يخدم المعرض الجديد سكان منطقة خيطان والمناطق المجاورة مثــــل منطقة اليرموك التي تقع على بعـد دقيقتين ومنطقة جنوب السرة التي تبعد عن موقع المعرض خمس دقائق.

ويتمتع المعرض الجديد بمساحة واسعة تتميز بتصميم داخلي أنيق يهدف إلى تعزيز تجربة العملاء عند التسوق.

ويفتح المعرض أبوابه من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء طيلة أيام الأسبوع، كما يوفر جميع الخدمات التي تقدمها X-سايت في جميع معارضها.

وتعد X-سايت من إلكترونيات الغانم أكبر شبكة معارض للإلكترونيات في الكويت وأسرعها نموا في منطقة الخليج، حيث بدأت توسعها خارج الكويت في عام 2015 بدخولها في السوق السعودية.

وفي الكويت، تمتلك X-سايت تسعة عشر معرضا منتشرة في جميع أنحاء الكويت لخدمة جميع الزبائن، في حين توفر كذلك متعة وراحة التسوق من المنزل عبر تحميل تطبيق X-سايت المجاني أو تصفح الموقع الرسمي للمتجر www.xcite.com.

كما يمكن للعملاء الاستمتاع بالعديد من الخدمات المميزة من X-سايت بما في ذلك التسهيلات التمويلية، والتسوق في أي من المتاجر المختارة التي تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى برامج الضمان والتوصيل المجاني وخدمات التركيب.

ويخدم مركز خدمة العملاء المتكامل من X-سايت العملاء ستة أيام في الأسبوع بفضل فريق من الفنيين المتمرسين في مجالهم.