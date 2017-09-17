مزيج فريد من الالوان ابتكره مصنع الساعات الراقية أوفيتشيني بانيراي في نيوشاتل لتقديم ثلاثة إبداعات جديدة تتميز بمزيج ألوانها ومظهرها الرياضي القوي، حيث صممت هذه النماذج الثلاثة بعلب حاضنة مصنوعة من الفولاذ او التيتانيوم مستمدة من تصاميم بانيراي التاريخية Radiomir، Radiomir 1940 وLuminor 1950، بالإضافة إلى مجموعة من الوظائف المختلفة لكل نموذج، مع الإشارة إلى أن السمة المشتركة التي تتميز بها هذه الساعات الثلاث تتمثل بالميناء ذي اللون الاخضر الداكن، الخلفية المناسبة لمؤشرات الساعة المصممة بلون البيج اللماع والعقارب المطلية بالذهب، ما يضفي أناقة بارزة وجذابة، علاوة على ذلك زودت هذه الساعات بحزام صلب من الجلد الطبيعي باللون البني مع تطريز متباين باللون البيج وختم شعار الشركة.