أعلنت شركة ثري دي العقارية عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في فندق ريجنسي البدع، بمشاركة نحو 35 شركة عقارية محلية وخليجية وعالمية.

وقالت الرئيس التنفيذي في الشركة هبة غازي إن الشركة توفر حزمة متباينة من المنتجات والخدمات لقاعدة عملائها العريضة تشمل التطوير والتسويق والاستشارات العقارية، لافتة إلى أنها تعمل في العديد من المدن الرئيسية في العالم، دبي، بلغاريا، تركيا، مصر، ألمانيا وجورجيا، وهذا الانتشار الواسع هو دليل واضح على النجاحات الكبيرة للشركة منذ انطلاقتها.

وبينت هبة انه وبالتزامن مع سطوع نجم الشركة كاسم في مجال التسويق العقاري المستدام، يأتي مشروعها الأول المتمثل في «مكاتب تجارية في قلب دبي» ليطرح أساليب جديدة توفر فرصا بعوائد إيجارية تصل لـ 13%، وتطوره شركة بريطانية عالمية تملك عدة مكاتب في العواصم الاقتصادية في اكثر من 12 دولة.

أما عن مشروع ماج دبي، لفتت هبة إلى أنه كومباوند متكامل الخدمات في سنتر دبي الجديد، بمساحات مختلفة ويتميز المشروع بموقعه الفريد على بعد دقائق من شاطئ الجميرة، ويضم حمامات سباحة ونوادي صحية، ويتميز بطريقة سداد 10% مقدماً و75% عند التسليم.

وفيما يتعلق بمشروع الغابات السوداء في ألمانيا، أشارت إلى أن هذا المشروع يقع في منطقة الغابات السوداء أشهر المناطق السياحية في دولة ألمانيا وهي موطن لأكثر من 30 منتجعا صحيا، مع توافر مجموعة واسعة من العلاجات، مع توافر فرص تأجيرية بعوائد فورية. ودعت غازي جميع المستثمرين والمهتمين بالاستثمار العقاري التميز بزيارة جناح الشركة في المعرض للتعرف عن قرب على المشاريع المقدمة خلال فترة المعرض.