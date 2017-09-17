الجائزة أتت اعترافاً بأداء الصندوق القوي والمستمر على المدى الطويل وعوائده مقارنة بمنافسيه

أعرب بنك برقان، عن فخره بحصول صندوق «برقان للأسهم» التابع له مؤخرا على جائزة «أفضل صندوق» على مدى عشر سنوات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل «تومسون رويترز ليبر».

وتم منح الجائزة المرموقة تقديرا لصندوق «برقان للأسهم»، واعترافا بأدائه القوي والمستمر على المدى الطويل، الذي يعتبر نتيجة توزيع أصوله بكفاءة، إذ يلعب بنك برقان دور مدير الصندوق بالشراكة مع شركة كامكو للاستثمار كمستشار للصندوق.

وتهدف جائزة «تومسون رويترز ليبر» إلى الاعتراف بالمهارات والخبرات المتميزة التي يطرحها مديرو الصناديق، وتقدم الجوائز منذ ما يفوق عن 30 عاما في أكثر من 20 دولة، وتستند إلى منهجية «ليبر» في قياس الإنجازات المحققة للمساهمين المعنيين.

ويعكس فوز صندوق برقان للأسهم بهذه الجائزة للسنة الثانية على التوالي، حرص الصندوق على منح أصحاب الوحدات المستثمرين فيه عوائد ممتازة، من خلال استثمار أصوله بأسهم الشركات المدرجــــة في بورصة الكويت.

ويتبع صندوق برقان للأسهم سياسة استثمارية متوازنة، تهدف إلى تحقيق الأرباح على المدى الطويل مع أدنى مستوى من المخاطر، ويستثمر في قطاعات متنوعة تشمل خدمات المستهلكين، النفط والغاز، الاتصالات، المواد الأساسية، السلع الاستهلاكية، العقار، الخدمات المالية، الصناعة والبنوك.

جدير بالذكر أن قيمة صندوق برقان للأسهم ارتفعت منذ تأسيسه في 9 ديسمبر 2001 بنسبة 124.79%، كما في نهاية ديسمبر 2016، متجاوزا بذلك المؤشر الوزني لبورصة الكويت بنحو 5.3% خلال سنة 2016. وخلال فترة خمس سنوات ونصف السنة منذ بداية عام 2012 وحتى يوليو 2017، حقق الصندوق نموا بمعدل «ألفا» التراكمي بنسبة 18.09%، حسب مؤشر بورصة الكويت.