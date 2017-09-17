المؤتمر سيتناول إستراتيجية «كويت جديدة» في 2035 وتأثيرها على الاقتصاد الكويتي

في إطار التزامه بدعم الاقتصاد والتنمية في الكويت، يسر بنك الخليج الإعلان عن مساهمته كراع رئيسي في مؤتمر يورومني الكويت 2017 وذلك للعام السابع على التوالي، ويقام المؤتمر في 26 سبتمبر الجاري بفندق جي دبليو ماريوت، بالتعاون مع وزارة المالية.

مؤتمر هذا العام سيتناول استراتيجية «كويت جديدة» في عام 2035 وتأثيرها على الاقتصاد الكويتي وعلى الدولة ككل، ويقام تحت شعار «كويت جديدة- تحديات مالية أم فرص تمويلية؟».

ويتناول المؤتمر من خلال الحلقات النقاشية التي يستضيفها، أربعة محاور تشمل البنوك الكويتية، والتوقعات الاقتصادية الكلية، وأسواق المال (الأسهم وأدوات الدين) والخدمات المالية.

ويتحدث أمام مؤتمر يورومني في نسخته التاسعة كل من نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل، إلى جانب العديد من كبار صناع السياسات ورواد القطاع المالي والاقتصادي وباقة من المستثمرين.

ويشارك عمر قتيبة الغانم رئيس مجلس إدارة بنك الخليج والرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم، كمتحدث رئيسي في المؤتمر، من خلال الجلسة الأولى المعدة للقاءات مع البنوك المحلية، وسيتناول الغانم خطة «كويت جديدة» والدور الذي يلعبه قطاع الخدمات المالية في تنفيذ الخطة.

كما يشارك البنك في الحلقة النقاشية الخاصة بالخدمات المالية والتي يقدمها طارق الصالح، مساعد المدير العام للاستثمار لدى بنك الخليج.

وتعكس مشاركة بنك الخليج الدائمة ورعايته لمؤتمر اليورومني التزامه بالمشاركة في تطوير الكويت من خلال المساهمة بخبرته ودرايته بالسوق الكويتي مع التركيز على الفرص الواعدة التي يوفرها.

هذا، وتعتبر «يورومني» مـــن أبرز المؤسساـــت المتخصصة في تنظيم المؤتمرات التي تتناول قضايا الاستثمار العالمي وأسواق المال للمستثمرين المباشرين وأصحاب المحافظ الاستثمارية، والوسطاء المـــــاليين، والشــركات، والحكومات، والبنوك، والمؤسسات المالية.

ويوفر مؤتمر يورومني السنوي منصة يقوم من خلالها بنك الخليج بمناقشة استراتيجية الكويت المالية والنقدية والتنوع الاقتصادي.