البرنامج يقدم 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح

أجرى البنك الأهلي المتحد في الثالث عشر من شهر سبتمبر الحالي السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد اننا بهذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا، وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول طيبة عبد النبي كاظم على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 لكل رابح، وهم: روان فيصل السندان، سلمان يونس محمد، نقوا فالح العازمي، رانيا عمر أبوصلاح، علي العازمي، عيد صالح الظفيري، سعد عبدالله البليس، سميرة علي الكندري، فاطمة علي تقي، نصرالاسلام محمد نصرالاسلام، مشعل تركي الدبوس، سعود البدر، علي سالم محمد، وفاء طالب الناصح، هدى خالد محمد، علي سليمان عبدالله، سمير أحمد عثمان، ثريا داد أيوب أحمد، ذوالفقار غلام، علي راشد كلبان، موسى محمد عيسى، عبدالحسين عيسى عبدالله عبدالرضا، طيبة منصور حسين، خليل إبراهيم محمد، مهدي عبدالله بوحمد.

وأضاف البنك: هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب في فتح حساب الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد والمضاف إلى برنامج الجوائز للاستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك الأهلي المتحد.

وتتلخص شــــــروط الاستفادة من السحوبات على جوائز حساب الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار، علما بأن عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.