رحلة بحرية مدفوعة التكاليف تشمل تذكرة طائرة درجة رجال الأعمال مع إقامة بفندق 5 نجوم

أعلن البنك التجاري الكويتي عن الفائزين في السحب الثاني لحملة «رحلة العمر مع التجاري» الموجهة لجميع عملاء البنك.

وقد كان الحظ حليف لافي راشد عواد العازمي ومحمد أحمد محمد العمران، وكانت الجائزتان عبارة عن رحلة بحرية مدفوعة التكاليف وتشمل أيضا السفر بالطائرة على درجة رجال الأعمال مع الإقامة في فندق 5 نجوم قبل الالتحاق بالرحلة البحرية، بالإضافة إلى إمكانية اصطحاب كل فائز لمرافق معه في هذه الرحلة التي ستنطلق في ديسمبر المقبل ولمدة أسبوع.

وبهذه المناسبة، استقبلت لينا درويش مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد محمد العمران أحد الفائزين في السحب، حيث أعرب عن سعادته بفوزه بهذه الجائزة التي أدخلت الفرحة والسرور إلى قلبه وأبدى رضاه التام عن الخدمات المقدمة من البنك والتعامل المميز من قبل الموظفين.

وعن آلية التأهل لدخول السحب القادم على رحلة العمر، كشفت درويش أن كل 10 دنانير يتم إنفاقها باستخــــدام البطاقـــات الائتمانية أو البطاقات مسبقة الدفع لتسديد قيمـة المشتريات داخل الكويـت تمنح صاحب البطاقة فرصة واحدة لدخول السحب وتزداد الفرص لتصبح ثلاث فرص عند إنفاق نفس المبلغ باستخدام البطاقات الائتمانية أو مسبقة الدفع أو حتى بطاقات السحب الآلي لتسديد قيمة المشتريات والتسوق خارج الكويت.

وأوضحت درويش أن الجائزة القادمة ستكون عبارة عن رحلة بحرية على أكبر سفينة سياحية في العالم، وأن الحملة مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، حيث إن السحب القادم سيتم إجراؤه في أكتوبر المقبل.