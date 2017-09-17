حصلت شركة البترول الوطنية الكويتية على 3 شهادات عالمية معتمدة للجودة، وذلك ضمن نظام الإدارة المتكامل IMS، الذي أنجزته الشركة مؤخرا، ويعد الأول من نوعه على مستوى القطاع النفطي.

وتسلم الشهادات الرئيس التنفيذي للشركة محمد غازي المطيري، لدى استقباله جمال البعيجان، الرئيس التنفيذي لشركة TUV-NORD - الشرق الأوسط، وهي الشركة المعنية بمنح هذه الشهادات.

وأعرب المطيري عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، الذي من شأنه تطوير الأداء، مشيرا إلى أن التحديث الجديد لنظام إدارة الجودة، ونظام الإدارة البيئية، يساهم في تحسين عملية إدارة المخاطر لأنشطة الشركة المختلفة، وأشار في هذا الصدد إلى أنه تمت مراجعة سياسة الصحة والسلامة والبيئة الحالية بالشركة، لتواكب هذه التطورات.

وأضاف أن نظام الإدارة المتكامل الموحد يعتبر أحد البرامج الأكثر فاعلية في توفير الموارد المختلفة للشركة، من مال ووقت وجهد، ما يترتب عليه تأمين سلامة العاملين، وتحسين أدائهم، والمحافظة على البيئة، وعلى سمعة الشركة وممتلكاتها.

وقدم المطيري الشكر لإدارات وأقسام الشركة التي ساهمت في إنجاز النظام الجديد، بما في ذلك مراجعة الوثائق، والتدريب، ومتابعة التنفيذ، وتنقيح سجلات المخاطر، وإنشاء خرائط الأعمال للأنشطة المختلفة بجميع الإدارات والأقسام.

يشار إلى أن نظام الإدارة المتكامل الموحد يشمل 3 شهادات للجودة هي: نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (OHSAS 18001:2007)، بالاضافة إلى نظام الإدارة البيئية (ISO 14001:2015).