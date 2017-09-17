دورات نظرية وعملية لمدة شهر كامل تستعرض المنتجات والخدمات وأساليب خدمة العملاء

بدأ بيت التمويل الكويتي «بيتك» برنامجا تدريبيا متكاملا لتأهيل 12 موظفا من دفعة المعينين الجدد لبدء مهام عملهم بالفروع، حيث يخضعون لدورات تدريبية نظرية وعملية على مدى شهر كامل يتم خلالها استعراض المنتجات والخدمات المصرفية ووسائل واساليب خدمة العملاء وكذلك التكييف الشرعي للمنتجات حيث يتبع ذلك برنامج تدريب عملي في الفروع لاكتساب التجربة الحقيقية للعمل والتعامل مع العملاء وتقديم الخدمة والمنتجات المتعددة بشكل واقعي تحت اشراف ومتابعة مدربين متخصصين ومن ذوي الخبرة.

وقال نائب المدير العام للخدمات المصرفية في «بيتك» خالد السبيعي خلال افتتاحه البرنامج التدريبي بحضور عدد من مسؤولي «بيتك» وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ان «بيتك» حريص على تعزيز امكانيات ومهارات الموظفين وتأهيلهم بشكل دائم ومستمر وفق اعلى مستويات التدريب واكتساب المهارات نظريا وعمليا، مشددا على اهمية الارتقاء بخدمة العملاء وفق أعلى معايير جودة الخدمة، بما يؤكد ريادة «بيتك» في تقديم أرقى الخدمات والمنتجات المصرفية، وتميز اداء العنصر البشري.

ودعا السبيعي المتدربين الى الحرص الدائم على تطوير مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة، والاستفادة مما يتمتع به «بيتك» من بيئة عمل متميزة، مشيرا الى ان «بيتك» مؤسسة مالية اسلامية كبيرة وذات مكانة عالمية، الامر الذي يوفر فرصا أكبر للتطور الوظيفي واكتساب المهارات والخبرات المتنوعة في جميع المجالات، وهذا طموح كل موظف جديد يرغب في التميز.

وقد اشادت المسؤولة في ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أماني المري، بجهود «بيتك» في تدريب وتأهيل العمالة الوطنية من خلال الخطط التدريبية المتميزة والشاملة، مشيرة الى ان «بيتك» نال عدة جوائز في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية حيث يولي اهيمة كبيرة لتعزيز دور العنصر الوطني في كافة نواحي العمل.