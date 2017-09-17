ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 7 سنتات بزيادة 1.3% ليبلغ 52.30 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، استقرت أسعار النفط إلى حد كبير في نهاية تعاملات الأسبوع مع توقعات بمزيد من المكاسب في الفترة المقبلة في ظل زيادة الطلب واستئناف تدريجي لتشغيل مصافي نفط أميركية توقفت بفعل الإعصار هناك واستمرار التزام الدول الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج بقيادة منظمة أوپيك.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا ليصل عند التسوية إلى 55.62 دولارا، في حين لم يسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تغيرا يذكر ليستقر عند 49.89 دولارا.