59% نسبة البنوك التجارية من صافي إيراد التمويل مقابل 41% لـ«الإسلامية»

252 مليون دينار صافي إيرادات «الوطني».. يليه «بيتك» بـ 211 مليوناً

متوسط الإيراد للبنوك الإسلامية 19.3% مقابل 8% لـ «التجارية» شريف حمدي

حققت البنوك الكويتية نموا على مستوى صافي إيرادات الائتمان (صافي إيراد الإقراض بالنسبة للبنوك التجارية، إيراد التمويل بالنسبة للبنوك الإسلامية)، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.5% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي صافي الإيرادات 843 مليون دينار ارتفاعا من 785 مليونا في الستة أشهر الأولى من 2016.

وأظهر رصد لوحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة «الأنباء» عدة حقائق مهمة أبرزها ما يلي:

٭ 498 مليون دينار نصيب البنوك التجارية من صافي إيرادات التمويل للبنوك خلال النصف الأول من 2017 وهي تشكل 59% من الإجمالي.

٭ 345 مليون دينار نصيب البنوك الإسلامية من صافي الإيرادات بنسبة 41%.

٭ جاء بنك الكويت الوطني في الصدارة من خلال تحقيق 252 مليون دينار من صافي الإيرادات للنشاط الرئيسي التشغيلي للبنوك بنسبة 30%.

٭ أما ثاني أكبر بنك فكان بيت التمويل الكويتي بصافي إيرادات بلغت 211 مليون دينار بنسبة 25%.

٭ أعلى نسبة نمو كانت من نصيب بنك وربة وهي 80.6%، إذ بلغ صافي إيرادات البنك من النشاط الرئيسي (إيراد التمويل) بالنصف الأول من العام الحالي، 13 مليون دينار مقابل 7.2 ملايين دينار في ذات الفترة من 2016، ولكن في المقابل كانت أعلى زيادة في التكلفة من نصيب البنك أيضا بنسبة 44%.

وظهر من خلال الرصد أن متوسط صافي الدخل من العائد على الإقراض بالنسبة للبنوك التجارية نما خلال النصف الأول 6.1%، في مقابل زيادة كبيرة بالنسبة للبنوك الإسلامية، إذ بلغ معدل نمو صافي الدخل من العائد على التمويل 21.4%.

ويتضح مما سبق أن الأداء التشغيلي للبنوك الإسلامية من النشاط الرئيسي يتحسن بنسبة أعلى من البنوك التجارية، مع الأخذ بالاعتبار أن بنك وربة حقق نسبة عالية تجاوزت 80% كما سبق ذكره، وحال استثناء «وربة» نجد أن النسبة تتقلص من 21.4% إلى 6.7%، وبذلك تكون قريبة من نسبة البنوك التجارية.

وكان لافتا خلال الرصد، أن متوسط الإيرادات بالنسبة للبنوك التجارية بلغ خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 8% في حين كان متوسط التكلفة 11.7%، أما على مستوى البنوك الإسلامية فبلغ متوسط الإيرادات 19.3% مقابل متوسط تكلفة 19.4%، وهو ما يشير إلى أن تكلفة الائتمان في البنوك التجارية أعلى من متوسط الإيرادات، في حين انها شبه متقاربة بالنسبة للبنوك الإسلامية.