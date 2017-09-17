شهدت الشركة الكويتية لخدمات الطيران KASCO توقيع عقد شراكة استراتيجية مع شركة طيران الجزيرة لكل الخدمات التموينية لطائراتها، حيث حضر التوقيع كل من بدر الفيلكاوي - الرئيس التنفيذي للإنتاج والمبيعات، وخالد الصغير - الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بالشركة الكويتية لخدمات الطيران - كاسكو، وراهيت راماجاندران - الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، وعدد من مسؤولي الشركتين، وجاء هذا الاتفاق تتويجا لتعاون مثمر بين الشركتين خلال السنوات الماضية وتكريسا للاستراتيجية الجديدة لكاسكو المتبعة منذ عام 2015 في تعزيز خدماتنا الرائدة مع كبرى شركات الطيران المحلي والإقليمي والعالمي.

وأكد الفيلكاوي أن شركة كاسكو حريصة على التعاون وتقديم كل الخدمات المميزة لشركات الطيران بصفة عامة وفقا لأعلى معايير الجودة الدولية، وأن علاقة كاسكو مع طيران الجزيرة علاقة وطيدة مترابطة منذ سنوات، خاصة أن شركة طيران الجزيرة مصنفة من أهم الشركات التي تتعاون معها شركة كاسكو.

وأضاف الفيلكاوي أن إمكانات شركة كاسكو قد تطورت وتعاظمت في السنوات الأخيرة الماضية في إطار الخطط الموضوعة للتطوير والتحديث من النواحي الإدارية والفنية والمالية والإنتاجية، وذلك بناء على التوجيهات والتوصيات الصادرة من قبل مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية للعمل على تفعيل الخطط الرامية إلى تطوير الشركة والازدهار بها حتى تتبوأ المكانة التي تستحقها باعتبارها أحد أهم الشركات الرائدة في مجال عملها. وأفاد الفيلكاوي بأن تفعيل خطط التطوير المشار إليها بدأ يؤتى ثماره عن طريق زيادة العقود والاتفاقيات التي تبرمها شركة كاسكو ما ضاعف القدرة والطاقة الإنتاجية للشركة مع التركيز على جودة الخدمات المقدمة والتي يراعى فيها أعلى معايير السلامة الغذائية واشتراطات الجودة العالمية، وهو ما فتح المجال لزيادة التعاقدات مع شركات الطيران المختلفة، وذلك بموجب عقود واتفاقيات تضمن حقوق الشركة وحقوق الشركات المتعاقد معها على حد سواء.