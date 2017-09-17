أعلنت شركة عذراء العقارية عن تعيين الخبير والمحلل المالي ميثم الشخص مديرا عاما للشركة، وذلك في خطوة تهدف إلى الاستفادة من خبراته المتعددة في مجال الأسواق المالية والعقارية في الكويت.

وقالت الشركة في بيان صحافي ان تعيين ميثم الشخص مديرا عاما للشركة إنما جاء نظرا لما يتمتع به من خبرة كبيرة في مجال الأسواق المالية والعقارية الخليجية، مؤكدة أن خبراته الكبيرة في هذه الأسواق من شأنها أن تثري أداء شركة عذراء العقارية وتدفعها إلى مصاف الشركات العقارية الكبرى في الكويت والمنطقة.

ميثم الشخص حاصل على شهادة دراسات عليا «ماجستير» في إدارة الأعمال وقبلها حصل على الإجازة الدراسية «بكالوريوس» من كلية العلوم تخصص رياضيات من جامعة الكويت، كما أن لديه الكثير من الدورات الاحترافية، حيث قام بتدريس العديد من الدورات والفصول الدراسية لجهات عدة منها مركز عبدالعزيز الصقر في غرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعة الأميركية وجامعة الكويت.

وعمل ميثم الشخص في أكثر من مجال، حيث عمل مدير محافظ مالية ومدير استثمار في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» بعد أن بدأ عمله في الأسواق المالية وسيطا في الشركة الرباعية حتى تبوئه منصب وسيط اول ومدير فرع، كما أن لديه العديد من التحاليل والمشاركات المتعلقة بأداء سوق الكويت للأوراق المالية.