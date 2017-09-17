مباحثات الوفد تركز على جذب الاستثمارات الصينية ونقل الخبرات إلى الشباب الكويتي

تشكيل لجنة لمتابعة العلاقات مع الصين وترجمتها إلى نجاح وتنمية وخلق فرص عمل للكويتيين

وضعت وزارة التجارة والصناعة أساسا راسخا لشراكة مستقبلية واسعة مع الصين، ينتظر أن تبدأ مفاعيلها الإيجابية بالظهور على التعاون الاقتصادي بين الكويت والصين خلال فترة قريبة.

فقد حفلت زيارة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان على رأس وفد ضم هيئة تشجيع الاستثمار والصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للصناعة إلى الصين، التي امتدت 6 أيام، بلقاءات واجتماعات ومباحثات مع 22 جهة حكومية رفيعة المستوى وشركات عامة وخاصة صينية عملاقة، حيث بحث الوفد معها جميعا جذب استثماراتها إلى الكويت، للاستفادة من خبراتها وتوطين الصناعات في الكويت.



وجاءت الزيارة لتجسيد توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والإسهام في تحقيق رؤيته السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وخدمي عالمي، وانسجاما مع خطة التنمية وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتوجهات الحكومة، بإيجاد مصادر بديلة للنفط، عملت لبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة بالكويت لدعمنا في تنفيذ خطة التنمية وتحقيق رؤية 2035.



وتركزت المباحثات مع الجانب الصيني على جذب الاستثمارات الصينية، ونقل الخبرات إلى الشباب الكويتي، وخلق فرص عمل، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها البيئة المناسبة لعمل الشباب.



وذكرت الوزارة في بيان لها أن الوفد الكويتي لقي اهتماما وتجاوبا كبيرا من قبل كل الأطراف الصينية، وتكللت الزيارة بالنجاح وسنرى ثمارها قريبا جدا، مبينة أن الكويت تعمل على تهيئة بيئة الأعمال التجارية في البلاد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنويع هيكل الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص.



وقالت الوزارة إن الوزير الروضان سيشكل لجنة مختصة في الوزارة مع الهيئات المعنية لمتابعة هذه العلاقات التي تم بناؤها في الصين وترجمتها إلى نجاح وتنمية وخلق لفرص العمل للكويتيين.



وأكد البيان على أهمية جذب الشركات الكبرى إلى الكويت والاستثمار فيها والمساهمة في خطة التنمية، مثل «علي بابا» و«ساني» و«جي دي دوت كوم» و«جاينا جيزوبا» و«شينا نورث اندستريز» و«زينفا للطاقة»، لاسيما أن الحكومة تعمل لإيجاد بيئة اقتصادية ذات سياسات مشجعة وتشريعات وإجراءات مبسطة لتذليل المعوقات التي تعترض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخطت خطوات مهمة في هذا الإطار.



وأشارت إلى الفوائد الكبرى التي يمكن ان تتحقق بالتعاون مع هذه الشركات والمؤسسات، في تحفيز الاقتصاد الكويتي، وفتح بوابات الاستثمار العالمية أمام الشباب الكويتي وتسويق منتجاتهم، بأنواعها، وكذلك حصولهم على المواد الأولية لمشاريعهم عبرها.



لقاءات متنوعة



وقام الوفد خلال الرحلة بالاجتماع مع مسؤولي العديد من الشركات الصينية الضخمة، وفي بكين، اجتمع مع «هواوي»، سينوبيك، JD، تشاينا كوميونيكيشنز كونستركشن، بنك الصين للتنمية، الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، فارمارون للصناعات الدوائية، وساني للمعدات الثقيلة.



أما في مدينة شنغهاي، فقد اجتمع الوفد مع شركات شركة بسفيك للبناء، مجموعة إيفر جرين للثروة السمكية، 3 houses للبناء، ون سون لطباعة المنازل ثلاثية الأبعاد واتحاد غرفة تجارة وصناعة شنغهاي و«وش دوت كوم» للتجارة الإلكترونية.

وفي مدينة هانغزو كان الاجتماع مع عملاق التجارة الإلكترونية مجموعة علي بابا.



cscec



أما الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية cscec، فتأتي في المرتبة الثالثة من كبرى الشركات في العالم (تنسب المرتبة الأولى إلى الإنشاء الدولي) والمرتبة العشرين من أكبر المقاولين العامين من حيث المبيعات في الخارج.



وتمتلك الشركة العديد من الفروع والشركات التابعة، ويتم تقسيم الشركة إلى خمسة أقسام رئيسية واثني عشر مجالا من مجالات العمل الرئيسية التقليدية، بما في ذلك ثمانية مكاتب هندسية وأربعة معاهد للتصميم، بالإضافة إلى ذلك فهي تمتلك مختبر للبحوث الوطنية الخاص بها، ويعتبر التخطيط والتصميم، تطوير المشاريع، تأجير المعدات، التجارة، البناء وإدارة المرافق من وحدات العمل الرئيسية للمجموعة.



بنك التنمية



يعتبر بنك الصين للتنمية واحدا من ثلاثة بنوك للسياسات في الصين، ومسؤول بشكل رئيسي عن كسب الأموال لمشاريع البنية التحتية الكبيرة، الصين الشعبية.

ويحتل هذا البنك المرتبة الثانية من بين أكبر الجهات في إصدار السندات في الصين بعد وزارة المالية في 2009، وهو مسؤول عن ربع سندات البلاد باليوان الصيني.

كما أنه أكبر البنوك المقرضة للعملة الأجنبية، وهدفه الرئيسي تدعيم سياسات الاقتصاد الكلي للحكومة المركزية ودعم التنمية الاقتصادية الوطنية والتغييرات الهيكلية الاستراتيجية في الاقتصاد.



ويمتلك البنك حاليا 35 فرعا وكذلك مكتب ممثل واحد في أنحاء البلاد. ويوفر البنك تمويلا للمشاريع الوطنية مثل مشاريع البنية التحتية والصناعات الأساسية والطاقة والنقل.



CCCC



تعمل كل من شركة تشاينا كوميونيكيشنز كونستركشن كومباني CCCC والشركات التابعة لها، في مجال تصميم وبناء البنية التحتية للنقل والتكريك وتصنيع الآلات الثقيلة، وهي تشمل أنشطة الأعمال الآتية: الموانئ، ومحطات الوصول، والطرق، والجسور، والسكك الحديدية، والأنفاق، وتصميم وبناء العمل المدني، وعمليات التكريك الكبيرة والتكريك لاستصلاح الأراضي، ورافعات لشحن وتفريغ الحاويات، والآلات البحرية الثقيلة، والهياكل الفولاذية الكبيرة، وتصنيع الآلات الخاصة بالطرق والتعاقد على مشاريع أجنبية واستيراد وتصدير الخدمات التجارية.

وتعد الشركة هي الأكبر في الصين لبناء وتصميم الموانئ، وهي شركة رائدة في تشييد وتصميم الطرق والجسور، وأيضا في بناء السكك الحديدية.



كما انها تحتل المرتبة الأولى في الصين في مجال التكريك والمرتبة الثانية على العالم (من حيث السعة)، وهي أيضا أكبر شركة في العالم في تصنيع رافعات شحن وتفريغ الحاويات، ولدى الشركة حاليا 34 شركة تابعة مملوكة بالكامل أو شركة تابعة خاضعة لسيطرتها.



ومن خلال المشاركة في مشاريع التشييد الهندسي على مستوى الدولة، ساهمت الشركة بشكل كبير في البنية التحتية للنقل في جمهورية الصين الشعبية، وحققت العديد من المراتب كـ «أول» و«أفضل» الشركات في تاريخ بناء الموانئ والكباري، ليس فقط في جمهورية الصين الشعبية ولكن في باقي آسيا والعالم.



JD.COM



تعتبر شركة جيه دي دوت كوم إنكوربوريشن، وتعرف أيضا باسم جينجدونج، وسابقا باسم 360buy، شركة للتجارة الالكترونية، يقع مقرها الرئيسي في بكين، واحدة من أكبر شركتين لنظام البيع من الشركات للعملاء بالتجزئة على الإنترنت في الصين من حيث حجم المعاملات والإيرادات.

كما أنها تندرج في ترتيب فورتشن جلوبال 500، وهي منافس رئيسي لشركة تي مول التابعة لشركة علي بابا، واعتبارا من مارس 2017، بلغ عدد حسابات العملاء النشطة 236.5 مليون حساب.



تمهيد الطريق



وقالت الوزارة إنه يمكن القول إن هذه الزيارة مهدت الطريق أمام تعاون مثمر، مع 22 من كبرى الشركات الصينية، بما يصب في مصلحة الطرفين ويسهم في نهوض الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر الدخل وإيحاد فرص العمل، وتشجيع الشباب على اقتحام المشاريع بثقة وأمان، والاستفادة مما تقدمه هذه الشركات من إمكانات كبيرة تسهل عليهم طرق مجالات كثيرة.



المشاركة في المعرض



وقام الوفد بالمشاركة في معرض الصين والدول العربية 2017 في مدينة ينتشوان بشمال غربي الصين، ويمثل منصة استراتيجية للدول الواقعة على طريق الحرير لإجراء الحوارات رفيعة المستوى والتواصل السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري والتبادل الثقافي.

«علي بابا».. أكبر شركات العالم إلى الكويت

يكتسب لقاء الوفد مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة علي بابا براين وانق وهي أكبر شركة تجارة إلكترونية في العالم وفي الوقت نفسه، واحدة من أكبر 10 شركات الأكثر قيمة في العالم، أهمية خاصة، إذ أوضح الوفد للشركة الصينية مزايا وتسهيلات الاستثمار الأجنبي في الكويت، التي تتيح التملك بنسبة 100% وتحدث أيضا عن الإعفاءات الجمركية والتحفيزات الأخرى التي تقدمها الكويت، وأهمية استثمارها بالبلاد لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجلب المزيد من الخبرات والتقنية إلى الكويت.



كما بحث معه الاستفادة من تجربة تجارة الشركة الإلكترونية التي تطمح لأن تجري فيها معاملات بيع وشراء بقيمة تريليون دولار، وتوظيف ذلك في السوق الكويتي، والاستفادة من برامجها الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع المتناهية الصغر، تهدف إلى زيادة تصدير البضائع المختلفة، وتم بحث توقيع اتفاقيات مشتركة لخلق برامج بين الطرفين في هذا الجانب.



وتعمل «علي بابا» على توفير خدمات المبيعات فيما بين المستهلكين، والتاجر والمستهلك، والتجار عن طريق البوابة الإلكترونية، وتعمل أيضا على توفير خدمات الدفع الإلكترونية ومحرك بحث التسوق وخدمات الحوسبة السحابية المركزية القائمة على البيانات، ويبلغ عدد المشترين النشطين عبر الشركة التي تأسست عام 1999، في مبيعات التجزئة في الصين 466 مليون شخص، كما يبلغ عدد البائعين النشطين أكثر من 10 ملايين بائع عبر منصات الشركة، وتقوم بتوصيل 57 مليون طلب يوميا.



كما ارتفع إجمالي إيرادات «علي بابا» التي يعمل بها أكثر من 50.09 ألف موظف لتصل إلى 158.3 مليار يوان صيني ما يعادل أكثر من 24 مليار دولار في الربع الأخير من 2016، ويبلغ العدد المقدر للأوامر (الطلبات) السنوية لدى الشركة 12.7 مليار أمر.