الصالح: استحداث نظام صحي يضمن التميز في الجودة والكفاءة والفعالية

في إطار المتابعة المستمرة التي توليها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للمشروعات الاستراتيجية لخطة التنمية (كويت 2035)، والتي تعتبر ركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة من الركائز السبع الرئيسية بها، قامت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) بعمل عرض مرئي في مقر الأمانة العامة للمجلس لاستعراض استراتيجيتها وخططها والخطوات التنفيذية التي تم تحقيقها من أجل تطبيق منظومتها الصحية المتكاملة التي تعمل على عمل نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالكويت.

وحضر العرض المرئي د.خالد مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وعدد من قيادات الأمانة، بينما حضره من جانب (ضمان) عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي د.أحمد الصالح ومازن مدوه عضو مجلس الإدارة وأمين السر وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة.

في بداية العرض قام د.أحمد الصالح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ (ضمان) باستعراض المراحل التي تم من خلالها إنشاء الشركة، حيث تم تأسيس الشركة بناء على مرسوم برغبة أميرية ضمن خطة تنمية الكويت التي أقرها مجلس الوزراء من أجل توفير أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية، ومنذ تأسيسها عام 2015 قامت ضمان بالعمل على استحداث نظام صحي يضمن التميز في الجودة والكفاءة والفعالية في خدمة المرضى، كما أن أهدافها ومخططاتها المستقبلية تعتمد بشكل أساسي على مواكبة أحدث النظم العالمية في هذا المجال وهذه الرؤية بنيت على قيم مجتمعية أساسية تتبناها (ضمان) هي حماية المجتمع من المخاطر الصحية وتقديم رعاية صحية شاملة وخلق مجتمع صحي آمن وتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية.

وتناول الصالح الأهمية الاستراتيجية لمشروع ضمان كواحد من مشروعات خطة التنمية (كويت جديدة) من خلال ما يتم تحقيقه من أهداف المشروع ففي مجال العلاقة مع القطاع الحكومي وتنفيذ ما جاء بخطة التنمية تعمل ضمان على تطوير نظم الرعاية الصحية المستدامة في الكويت عبر تفعيل دور القطاع الخاص وكذلك رفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية بما يتماشى مع المؤشرات الصحية العالمية.

من جانبه قال د.خالد مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ان مشروع ضمان من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق ركائز خطة التنمية لذلك يتطلب توجيه جميع أنواع الدعم له وإزالة جميع المعوقات التي تواجهه وان الأمانة العامة تتابع تطورات المشروع وإنجازاته بشكل مستمر خاصة أنه يسير بمعدلات متميزة، مضيفا أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من تسليط الضوء على الخطوات التنفيذية للمشروع وبداية الخطط التشغيلية، وان (ضمان) تمثل نموذجا تنمويا فاعلا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت ينسجم والرؤية الوطنية (كويت 2035) الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتطوير وتنمية الأسواق من خلال تخفيف العبء على المؤسسات الحكومية، كما أكد على إدراج المشروع في حملة الدعم الإعلامي لخطة التنمية (كويت جديدة) NEW KUWAIT التي تعمل على متابعة سير العمل ومؤشرات الأداء والإنجازات التي تتحقق في جميع المشروعات، وذلك في سبيل خلق ثقافة التنمية المستدامة لدى المواطن وتعزيز الوعي بالخطة.