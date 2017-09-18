أعلن بنك برقان، عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: عمر علي الزميع، انجو هيربيرت اميندا، مريم سليمان العتيقي، لهيب حسين كاظم، ابراهيم كوتودي كومهاميد، بجائزة الـ 5 آلاف دينار. وبالإضافة الى السحب اليومي، يوفر البنك سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب. كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب، وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سيكون الحساب مؤهلا للدخول في السحوبات اليومية وربع السنوية.