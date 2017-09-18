أجرى البنك الأهلي الكويتي السحب السبعين لحملة «ضاعف راتبك»، وقد تمت عملية السحب في الفرع الرئيسي للبنك بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة الذي أعلن عن أسماء الفائزين، ويتضمن العرض الترويجي سحبا أسبوعيا يشمل فائزين اثنين في كل سحب وتستمر الحملة حتى 26 سبتمبر الحالي، والفائزان هما: عبدالوهاب نزال الهرشاني وبدر غريب عثمان الشمري. ويحصل العملاء الجدد فور تحويل رواتبهم إلى البنك الأهلي الكويتي على هدية بقيمة 300 دينار تضاف لحسابهم، إلى جانب الدخول في سحوبات أسبوعية للحصول على فرصة لمضاعفة رواتبهم. أما العملاء الحاليون الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى البنك الأهلي، فلديهم الفرصة أيضا لدخول سحب منفصل والفوز بضعف الراتب.