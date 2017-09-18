أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن أسماء الفائزين في سحب الأسبوع السابع لحملة allo التي أطلقتها مؤخرا لعملاء الدفع المسبق وذلك خلال شهر أغسطس 2017.

وجاءت أسماء الفائزين بجائزة 1500 دولار اليومية كالتالي: طارق حمود الخضر الصغير، جمعة مصطفى المحمد، نائلة بنت صالح الخفيفي، جانيش كومار كاليابيرومـــال، خديجــة عبدالرحيـــم اسماعيـــل عبدالرحيــــم، سينانــــي كوموثيكا تيناكون، ابتسام مشعل حمد الضفيري.

وبجوائز نقدية يصل مجموعها إلى 150 ألف دولار، تقدم VIVA لعملائها فرصة رائعة لربح 1500 دولار يوميا و30000 دولار شهريا.

ويدخل العملاء السحب تلقائيا عند شراء خط «allo» جديد أو إعادة تعبئة خطهم عبر الاستقطاع المباشر، تطبيق VIVA، موقع VIVA الإلكتروني، أجهزة الدفع الآلي، أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 102، حيث يحصل كل عميل على 10 فرص مقابل كل عملية إعادة تعبئة بقيمة دينار كويتي، وتــزيـــد فرص ربحه عنـد كل عملية إعادة تعبئة جديدة.