الحساب يوفر أكبر جائزة سحب يومي في الكويت قيمتها 7000 دينار

أجرى البنك التجاري السحب اليومي على «حساب النجمة» أمس الأحد في المركز الرئيسي للبنك بحضور عبدالعزيز أشكناني ممثل وزارة التجارة والصناعة، وذلك لاختيار 5 عملاء من أصحاب هذا الحساب للفوز بجائزة قدرها 7000 دينار لكل واحد منهم. والفائزون هم: نسرين سعد عبدالمسيح مليكة، يوسف جواد المسفر، فاطمة يوسف الحشاش، عبدالعزيز فهد الياقوت، رجسه عبدالهادي العجمي.

ويتميز حساب النجمة بتأهيل عملائه للفوز بجائزة يومية قيمتها 7000 دينار والتي تعد أكبر جائزة سحب يومي في الكويت، بالإضافة إلى ذلك يقدم الحساب سحوبات ربع سنوية تتيح للعملاء الفوز بجوائز كبرى تمكنهم من تحقيق جميع أحلامهم تبدأ من 100 ألف دينار للربع الأول ثم تزيد بمعدل 50 ألف دينار لكل فترة فصلية لتصل إلى 250 ألف دينار في الربع الأخير من العام. هذا، ويمكن للعميل التمتع بالمزايا الإضافية التي يوفرها حساب النجمة وهي الحصول على بطاقة سحب آلي، والحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، والتمتع بجميع الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك.

والبنك التجاري الكويتي إذ يهنئ جميع الفائزين في سحب النجمة، فإنه يسترعي انتباههم بأنه سيتم قيد الجوائز النقدية في حساباتهم لدى البنك، ويثمن في الوقت ذاته دور وزارة التجارة والصناعة وتعاونها الدائم وإشرافها الفعال على عمليات السحب التي تمت بسلاسة وشفافية.