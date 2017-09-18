اختيار القائمة يُبنى على أسس علمية ومالية تتابع تفاصيل النمو والتطور في البنوك

أعلنت مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية قائمتها لأكثر البنوك الإسلامية الخليجية امانا واستقرارا، حيث جاء بنك بوبيان ضمن أفضل عشرة بنوك على مستوى دول الخليج من حيث الامان والاستقرار وهو إنجاز آخر يضاف إلى سلسلة إنجازات البنك الاخيرة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي عبدالله التويجري: فخورون بهذا الاختيار من مؤسسة عالمية معروف عنها الحيادية والشفافية في اختياراتها المبنية على اسس علمية ومالية تتابع تفاصيل النمو والتطور في البنوك.

واضاف: ان اختيار بنك بوبيان ضمن قائمة البنوك العشرة الأكثر أمانا في منطقة الخليج العربي انما يؤكد مدى النجاح الذي حققه خلال فترة وجيزة وتحديدا منذ تطبيقه للمرحلة الأولى من استراتيجيته 2010 - 2014 والتي أطلق عليها وقتها «استراتيجية إعادة البناء»، ثم المرحلة الثانية 2015 - 2020 والتي أطلق عليها «بوبيان 2020».

واوضح التويجري ان وجود بوبيان في هذه القائمة متفوقا على بنوك أخرى ذات تاريخ وقاعدة أكبر انما يؤكد التطور السريع للبنك القائم على تنفيذ خطط واضحة للتعامل مع السوق الكويتي وفق استراتيجيته المدروسة.

وكانت المؤسسة قد نوهت الى ان البنوك الإسلامية على مستوى العالم وتحديدا في منطقة الخليج شهدت تطورات هائلة في العقدين الاخيرين مكنها من وضع بصمتها في سوق التعاملات المالية والمصرفية العالمية.

ونوه التويجري إلى ان هذه الدرجة التي وصل اليها بوبيان من الامان والثقة والاستقرار انما ترجع إلى ثقة العملاء في البنك مدعوما بنمو حصصه السوقية نتيجة الإقبال الكبير من قبل العملاء على التعامل مع مختلف خدمات ومنتجات البنك.

من ناحية اخرى، قال التويجري ان وجود البنك في هذه القائمة يضاف إلى الجوائز والإنجازات التي حققها في الفترة الأخيرة والتي توجت بالحصول على عدة جوائز اقليمية وعالمية.

ومن أبرز هذه الجوائز جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات التكنولوجية للعام الثالث على التوالي من مؤسسة غلوبل فاينانس إلى جانب جائزة أفضل بنك إسلامي في مجال خدمة العملاء من سيرفس هيرو للعام السابع على التوالي وجائزة أفضل مؤسسة في خدمة العملاء على مستوى القطاع الخاص الكويتي للمرة الثانية من سيرفس هيرو ايضا.

واختتم التويجري تصريحه بالتأكيد على ان بوبيان حريص على تقديم كل ما هو جديد في سوق الخدمات المصرفية ومنح عملائه الافضل دائما ليكون صاحب السبق دوما في تقديم الجديد للسوق الكويتي.